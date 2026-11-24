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Premier League efsanesi Paul Merson, Xabi Alonso'nun Chelsea teknik direktörü olarak hayli inişli çıkışlı başlangıcı hakkında Liverpool'u da ilgilendiren çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Merson, Sky Sports için yazdığı köşede öncelikle Liverpool'un, eski teknik direktörü Arne Slot'un görevden alınmasının ardından yaz başında Alonso'yu kadrosuna katmak için neden daha ısrarcı davranmadığını sorguladı.

İspanyol teknik adam, mayıs ortasında Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtılmıştı . Merson, "Liverpool ise Arne Slot'u iki hafta sonra görevden aldı. Bana Liverpool'un Alonso'yla önceden görüşüp ona 'Chelsea'ye gitme, seni biz işe alacağız' diyemeyeceğini söyleyemezsiniz" diye yazdı.

Eski İngiltere millî futbolcusunu Liverpool'un bu tutumu daha da şaşırtıyor çünkü Alonso, ocak ayında Real Madrid'den ayrılmasının ardından herhangi bir kulüple sözleşmesi olmayan bir teknik direktördü. Merson, Alonso'nun Chelsea'deki mevcut zor durumuna gönderme yaparak "Öyleyse neden onu getirmediler? Şimdi gördüğümüz bir şeyi önceden biliyorlar mıydı?" sorusunu ortaya attı.

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Xabi Alonso, Chelsea'de zor bir başlangıç yaptı

Geçen yaz yeni oyunculara 400 milyon eurodan fazla harcayan Chelsea, 11 haftanın ardından Premier League'de yalnızca sekizinci sırada. Avrupa kupalarında yer almadığı için büyük ölçüde lige odaklanabilmesine rağmen lider Arsenal ile arasındaki fark şimdiden 12 puan.

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Özellikle son maçlardaki performanslar endişe veriyor. Chelsea, son dört Premier League maçının üçünü kaybetti. Ekim sonunda Tottenham'a karşı evinde oynadığı şehir derbisinden 2-0 mağlup ayrılan ekip, geçen hafta sonu yine kendi sahasında Leeds United'a 4-1 yenildi.

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Merson, Alonso'nun durumuna ilişkin "Bu sonuçları alan teknik direktörün adı Liam Rosenior olsaydı, kesinlikle şimdiden ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olurdu" dedi. Alonso'nun selefi Rosenior, şimdilerde Paris FC'de oldukça başarılı bir dönem geçiriyor ve başkent ekibiyle Ligue 1'de ikinci sırada bulunuyor. Rosenior, Chelsea'de yalnızca üç buçuk ay görev yaptıktan sonra nisanda görevden alınmıştı . Dikkat çekici nokta şu: Rosenior, Londra ekibiyle çıktığı ilk 11 Premier League maçında Alonso'nun şu anda topladığından bir puan fazla, 17 puan kazanmıştı.

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Xabi Alonso'nun hayalindeki Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih: Madrid'de işler yolunda gitmedi

Bayer Leverkusen'deki döneminde dünya futbolunun en üst düzey kulüplerinin ilgisini çeken bir teknik direktöre dönüşen 44 yaşındaki Alonso, Jürgen Klopp'un 2024'te Liverpool'dan ayrılması gündeme geldiğinde de onun halefi olarak anılmıştı. O dönemde Leverkusen'i Bundesliga şampiyonluğuna taşıyarak büyük bir sürprize imza atan Alonso'nun, daha önce formasını giydiği Liverpool, Bayern Münih veya Real Madrid'den birini sonraki durağı olarak seçeceği kesin gözüyle bakılan bir durumdu.

Alonso sonunda 2025'e kadar Leverkusen'de kaldı, ardından çok yüksek beklentiler altında Real Madrid'in başına geçti. Ancak Madrid'deki dönemine Vinicius Junior gibi yıldızlarla yaşadığı sorunlar damga vurdu . Bu dönem yalnızca altı ayı biraz aşan bir süre sürdü ve Alonso'nun Real Madrid'deki görevi Ocak 2026 ortasında sona erdi.

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Eski dünya yıldızı futbolcu, birkaç ay sonra Liverpool yerine yıllardır kendi beklentilerinin gerisinde kalan Chelsea'nin başına geçti. Stamford Bridge'de 2030'a kadar sözleşme imzaladı ve kadro planlaması konusunda da geniş yetkiler aldı . Merson bu konuda, "Rosenior'un kadrosunda 138 milyon euro bonservis bedeli ödenmiş bir Morgan Rogers'ın bulunmadığını unutmayın" dedi.

Hücum oyuncusu Rogers, temmuz sonunda Aston Villa'dan çok yüksek bir bedelle transfer edilmişti ve geçen yaz transfer döneminde Chelsea'nin en büyük transferiydi. Alonso, toplamda büyük bir kadro değişimini yönetmek zorunda kaldı: 10 yeni oyuncuya karşılık çok daha fazla isim ayrıldı. Özellikle dikkat çeken nokta, orta sahanın kilit ismi Enzo Fernandez'in transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala 145 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye gitmesi ve Chelsea'nin elinde ona uygun bir alternatif bulunmamasıydı.

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Chelsea orta sahada Caicedo'ya fazla mı bağımlı?

Orta sahanın merkezine deneyimli Jordan Henderson, Brentford'dan bonservis bedeli ödenmeden; Arjantinli yetenek Valentin Barco ise ortak kulüp Racing Strasbourg'dan 40 milyon euro bonservis bedeliyle getirildi. Ancak ikisi de Fernandez'in kalitesinin çok uzağında kaldı; özellikle Barco şimdiye kadar hayal kırıklığı yarattı. 22 yaşındaki oyuncu, Alonso yönetiminde Premier League'de yalnızca bir kez ilk 11'de yer aldı. O maç da eylül ortasında Brentford deplasmanında alınan 3-0'lık yenilgiyle kötü sonuçlandı.

Merson da Chelsea'nin en büyük sorunlarından birinin orta sahanın merkezinde, özellikle de Moises Caicedo'ya aşırı bağımlılıkta yattığını düşünüyor. "Caicedo çıkmak zorunda kaldığında Leeds maçı yanlış yöne gitti" diyen Merson'un sözünü ettiği Ekvadorlu oyuncu, skor 0-0'ken henüz 20 dakikayı biraz geçe sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine giren Henderson, ardından Romeo Lavia ile birlikte çift ön liberoda oynadı.

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Chelsea orta sahadaki kontrolünü kaybetti, Leeds rakibini kendi evinde ağır bir yenilgiye uğrattı. Levi Colwill ve Wesley Fofana gibi isimlerden oluşan stoper ikilisinin de yer aldığı savunma bir kez daha açıklar verdi. Üstelik ilk altı Premier League maçında beş gol ve üç asist üreten santrfor Joao Pedro da uyluk sorunları nedeniyle haftalardır takımda yok ve eksikliği fazlasıyla hissediliyor.

Merson, "Chelsea maçlarını domine etmiyor ve diğer büyük sorun savunma performansı" diyerek eleştirisini sürdürdü: "Yedikleri goller. Bu golleri yeme şekilleri inanılmaz. Savunmaları çok zayıf ve tecrübesiz."

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Chelsea, Xabi Alonso yönetiminde şimdiye kadar çok fazla gol yedi

Rakamlar, eski Arsenal oyuncusunun izlenimini doğruluyor: Chelsea, Alonso yönetimindeki 11 lig maçında 20 gol yedi. Bu, puan tablosunun üst yarısındaki takımlar arasında açık ara en kötü rakam. Şu anda Premier League'de yalnızca dört takım daha fazla gol yemiş durumda: Son sıradaki Crystal Palace (27), sondan ikinci Manchester United (23) ve lige yükselen iki ekip Ipswich Town (22) ile Coventry City (21).

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Merson, Stamford Bridge'e yönelik bir uyarıda daha bulundu: "Alonso, Bayer Leverkusen'de inanılmaz bir iş çıkardığı için herkes yine de 'Düzelir' diye düşünüyor." Öte yandan Chelsea yönetiminde, kötü gidişata rağmen henüz panik yaşanmadığı belirtiliyor. Telegraph ve transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun birbirini doğrulayan haberlerine göre Alonso, Leeds karşısındaki son endişe verici ağır yenilginin ardından da görevinde güvende. Kulüp, İspanyol teknik adamın bu iş için en doğru kişi olduğuna ve birlikte ilerleme kaydedeceklerine tamamen inanıyor.

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2017'den bu yana ilk şampiyonluk hayalleri şimdiden gerçek dışı görünürken Chelsea'nin bu sezonki büyük hedefi Şampiyonlar Ligi'ne dönmek. Dördüncü sırayla arasında beş puan bulunması nedeniyle bu hedef hâlâ ulaşılabilir durumda. Ancak Alonso ve ekibinin bunun için gidişatı bir an önce tersine çevirmesi gerekiyor. Kâğıt üzerinde bakıldığında bunu başarmak için fikstür elverişli görünüyor: Chelsea, cuma günü 17. sıradaki Nottingham Forest'a konuk olacak, ardından evinde sonuncu Crystal Palace ile karşılaşacak.

Yine de dikkatli olmak gerekiyor: Küme düşme tehlikesi yaşayan bu iki takım karşısında puan kaybedilirse Alonso için durum hızla zorlaşabilir. Çünkü sonraki üç rakip Liverpool, Manchester City ve Aston Villa.