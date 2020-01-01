Liverpool, Sheffield karşısında rekor kırdı

Jürgen Klopp'un ekibi kusursuz sezonunu rekorlarla süslemeye devam ediyor.

Premier Lig lideri , Sheffield United karşısında kulüp tarihinde en çok isabetli pas yaptığı lig maçını oynadı.

Anfield'da konuk ettiği rakibini Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin golleriyle 2-0 devirerek 20. maçında 19. galibiyetini elde eden yenilgisiz Liverpool, bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın takipçisi 'nin 13 puan önünde lider durumda.

Kendisine sorun çıkarması muhtemel takımlardan biri olarak gösterilen Sheffield'ı rahat bir oyunla deviren Kırmızılar bunu başarırken bir kulüp rekoruna imza attılar.

Jürgen Klopp'un ekibi 969 isabetli pas yaptığı maçta yüzde 90.1'lik bir isabet oranı tutturdu ve kulüp rekoru kırdı. Fakat Merseyside devi, 'nin Nisan 2018'de Swansea City karşısındaki 1015 paslık Premier Lig rekorunu geçemedi.

Man City'nin rekorunu egale ettiler

Liverpool, aynı zamanda, 2017-18'de Manchester City'nin elde ettiği inanılmaz başarıyı da tekrarladı.

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Ligdeki 60 puanın 58'ini toplamayı başaran Klopp'un öğrencileri, lig tarihindeki en iyi başlangıç rekorunu egale ettiler.

30 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmeye çok yakın görünen Kırmızılar Premier Lig'deki son yenilgilerini 3 Ocak 2019'da Manchester City'den almışlardı.

Liverpool ligdeki 21. maçını 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanında yapacak.