Liverpool serinin bozulmasına izin vermedi: 2-1

Premier Lig'in 24. haftasında Wolverhampton deplasmanına çıkan Liverpool, zorlandığı maçı 2-1 kazanmayı başardı ve galibiyet serisini sürdürdü.

Premier Lig'in namağlup lideri , 24. haftada konuk olduğu Wolverhampton deplasmanından Jordan Henderson ve Roberto Firmino'nun golleriyle 2-1 galip ayrıldı.

Kırmızılar, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Trent Alexander Arnold'ın köşe vuruşunda Jordan Henderson'ın kafayla kaydettiği golle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Liverpool'da 33. dakikada takımın yıldız golcüsü Sadio Mane sakatlanarak yerini yeni transfer Takumi Minamino'ya bıraktı. Minamino da ilk Premier Lig maçına çıkmış oldu. İlk yarı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

51. dakikada Wolverhampton'da Adama Traore'nin sağ kanattan yaptığı ortada hava topuna yükselen Raul Jimenez fileleri buldu ve skoru eşitledi.

Ev sahibi ekip maçın geri kalanında da öne geçme fırsatı bulsa da değerlendiremedi. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Mohamed Salah'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Roberto Firmino topu ağlara gönderdi ve Liverpool'a galibiyeti getirdi.

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1 maç eksikle liderlik koltuğunda oturan Liverpool, bu maçla puanını 67'ye çıkardı ve 23 maç sonunda 22. galibiyetini elde etti. Jürgen Klopp'un öğrencileri ligdeki tek puan kaybını 9. hafta oynanan ve 1-1 berabere tamamlanan maçında yaşamıştı. Liverpool, o maçtan bu yana oynadığı toplam 14 lig maçını da kazanmayı başardı.

Wolverhampton ise 34 puanla 7. sırada kaldı.

Liverpool, ertelenen maçını 29 Ocak'ta oynayarak maç eksiğini kapatmış olacak.