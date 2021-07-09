Liverpool Saul Niguez transferi için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı

Hollandalı yıldızı Georginio Wijnaldum'un PSG'ye transferi sonrasında arayışlara başlayan Liverpool, İspanyol yıldızla ilgileniyor.

La Liga'da sezonu şampiyonlukla noktalayan Atletico Madrid'in İspanyol yıldızı Saul Niguez'in Premier Lig'de gelecek sezon yeniden şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen Liverpool'a transfer olabileceği öne sürüldü. İspanyol basınından As'ta yer alan habere göre Liverpool Saul için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle önceki yıllara göre daha az süre alan ve takımı Real Madrid ile Barcelona'nın önünde zafere ulaşırken, ligde 22 maça ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki oyuncunun kariyerinde yeni bir adım atmak istediği ve bu nedenle Diego Simeone'nin takımından ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğü belirtildi.

Wijnaldum'un alternatifi

Atletico Madrid'in Rodrigo de Paul transferiyle başladığı transfer dönemi sonrasında rotasyonda Koke, Thomas Lemar ve Marcos Llorente'nin gerisinde kalan Saul'un, Hector Herrera ve Geoffrey Kondogbia'nın da yer aldığı orta sahada fazla forma şansı bulamayacağı düşüncesiyle takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Alman devi Bayern Münih'in de transfer listesinde yer alan Saul, takımdan ayrılacağını yönetime açık bir şekilde belirtirken, Liverpool da yıldız isim için devreye giren son takım oldu. Atletico Madrid ile 2026'ya dek kontratı bulunan oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi 150 milyon euro olsa da tarafların anlaşmaya varması bekleniyor.

Liverpool bu transferle bu yaz takımdan ayrılarak, PSG'ye transfer olan Georginio Wijnaldum'un yerini doldurmayı planlıyor.

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