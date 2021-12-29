Liverpool şansını kaybetti: Arsenal'in rekoru bir sezon daha güvende

Salı günü Premier Lig'de Leicester'a 1-0 mağlup olan Liverpool, bu sezon ligde ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı.

Böylece Arsenal'in 2001/02 sezonunda ligde çıktığı her maçta gol atarak elde ettiği inanılmaz başarının bu sezon da tekrarlanmayacağı kesinleşti.

Liverpool, ilk 18 maç itibarıyla bu sezon Premier Lig'de hiçbir maçı boş geçmeyen tek takımdı.

Lider Manchester City ise toplamda Liverpool'la aynı sayıda gol atmasına rağmen üç maçta fileleri havalandıramadı.

19 maçta 50 golü bulunan Manchester City, açılış haftasındaki Tottenham maçının ardından Southampton ve Crystal Palace karşısında da gol sevinci yaşayamamıştı.

Arsenal'in rekor sezonu

2001/02 sezonunda Premier Lig'de oynadığı 38 maçta da gol atan Arsenal, tarihte bunu başaran tek takım.

O sezon 26 galibiyet, dokuz beraberlik ve üç mağlubiyet alan Topçular, 87 puan toplayarak ikinci sıradaki Liverpool'un yedi puan önünde şampiyonluğa uzanmıştı.

38 maçta rakip filelere 79 gol gönderen Arsenal'in ligdeki en golcü ismi 24 gol kaydeden Fransız forvet Thierry Henry'ydi. Henry'yi 12 golle Fredrik Ljungberg ve 10 golle bir diğer Fransız Sylvian Wiltord izlemişti.

Hollandalı yıldız Dennis Bergkamp ile Robert Pires ise şampiyonluğa dokuzar golle katkıda bulunmuştu.

2000'lerin başında hem İngiltere'de, hem de Avrupa'da fırtına gibi esen efsane Arsenal kadrosu, 2003/04 sezonunda ise Premier Lig'de namağlup şampiyon olarak bir kez daha tarihe geçmişti.

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