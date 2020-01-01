Liverpool, şampiyonluktan sonra hız kesmeyecek

Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, şampiyonluğu garantiledikten sonra da kazanabilecekleri her şeyi kazanmak istediklerini söyledi.

İngiliz basınına konuşan 52 yaşındaki Alman teknik adam, salgın nedeniyle ara verilen Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlamasıyla sahalara da geri dönecekleri için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Futbolu çok özlediğini aktaran Klopp, "Şampiyonluğa çok yakın olduğumuzu biliyoruz, ancak henüz garantilemedik. Alabileceğimiz 27 puan daha var ve biz hepsini kazanmayı deneyeceğiz. İki üç maç kazanıp şampiyon olduktan sonra durmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Şampiyonluk kutlamalarına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Eğer şampiyon olursak önce takım arasında kutlayacağız, izin verilince de taraftarlarımızla kutlama yapacağız. Kupayla tören yapacağımıza söz veriyorum, ne zaman olursa olsun, bunun ne önemi var. Sadece herkesin gelebileceği bir güne ihtiyacımız var" şeklinde görüş belirtti.

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En yakın takipçisi 'nin 25 puan önünde bulunan Klopp yönetimindeki , 30 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmaya çok yaklaştı.

Premier Lig, 13 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı. 28 Mayıs'ta antrenmanlara başlayan Premier Lig futbolcularına, haftada iki kez test yapılıyor.