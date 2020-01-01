Liverpool, şampiyonluk kupasına 22 Temmuz'da kavuşuyor

Premier Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, kupasına 22 Temmuz'da Chelsea maçının ardından kavuşacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde şampiyonluğu önceki haftalarda garantileyen için 22 Temmuz Çarşamba günü ile yapacağı maçın ardından Anfield'da kupa töreni düzenleneceği belirtildi.

Taraftarın alınmayacağı statta şampiyonluk töreninin özel konuğu ise 1977-1990 sezonları arasında formasını giymesinin ardından Liverpool'u 1989-1990 sezonunda teknik direktör unvanıyla 30 yıl önceki son şampiyonluğuna ulaştıran kulüp efsanesi İskoç Kenny Dalglish olacak.

Tören için özel podyumun hazırlanacağı Anfield Stadı'nda, taraftarların hazırlayacağı pankart ve afişler de tribünlerde yer alacak.