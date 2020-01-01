Liverpool şampiyonluğu seyircisiz mi kutlayacak?

Koronavirüs sebebiyle askıya alınan Premier Lig'de Liverpool'un şampiyonluk tartışması sürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok spor organizasyonunun ara vermesine sebep olan koronavirüs salgının da birçok ligin kaderi belirsiz durumda.

Bu liglerin başında ise Premier Lig yer alıyor. 25 puan farkla liderlik koltuğunda oturan , sezonun geri kalanının tamamlanması durumunda 30 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çok yakın.

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Sosyal mesafe kuralı hala hayati bir önem taşırken Liverpool'un taraftarları önünde kupayı kaldırıp kaldıramayacağı ise tartışma konusu.

Liverpool, Premier Lig kupasını kapalı kapılar ardında mı kaldıracak?

Eğer Liverpool, sezonun geri kalanı bir şekilde tamamlanırsa ve şampiyon olursa kupa törenini taraftarlarının olmadığı boş bir stadyumda yapmak zorunda kalacak.

Daha önce hiçbir Premier Lig maçı seyircisiz oynanmazken ve Şampiyonlar Ligi maçları, koronavirüs salgının henüz başında güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynanmıştı.

ve Wolverhampton gibi Premier Lig takımları da maçlarını kapalı kapılar ardında oynamak durumunda kalmıştı.

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Taraftar kitlesiyle ünlü olan Liverpool, 30 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine son verirse bunu taraftarları olmadan yapacak.

Ve eğer bu durum yaşanırsa Premier Lig tarihinde ilk kez şampiyonluk töreni boş bir stadyumda yapılacak.