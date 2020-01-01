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Liverpool şampiyonluğu ne zaman garantileyebilir?

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Premier Lig'de bu sezon Liverpool'un şampiyon olacağı beklentisi geniş bir kabul gördü. Şimdi merak edilen ise bunu hangi haftada başaracakları...

Liverpool ligdeki 30 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek için gün sayıyor.

Sezona muazzam bir başlangıç yapan ve çıktığı 22 maçta 21 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek Premier Lig'deki en iyi başlangıç rekorunu tarihe gömen Merseyside ekibinin önünde iki hedef var: Namağlup şampiyonluk ve puan rekoru.

Merseyside ekibi ligde 23 hafta geride kalırken, bir maç eksiğine rağmen, Manchester City'nin 16 puan önünde lider durumda yer alıyor.

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Son olarak Manchester United'ı deviren Liverpool, kalan 16 haftada 30 puan toplaması halinde rakipleri Manchester City ve Leicester City'nin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyon olacak. Man City ve Leicester bu sürede tüm maçlarını kazanamaz ve puan kaybederse, Liverpool'a 10 galibiyetten daha azı da yetebilir.

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Eğer Liverpool önündeki 10 maçı kazanırsa, Manchester City de aynı sürede puan kaybı yaşamazsa, iki takımın 4 Nisan'da Etihad Stadı'nda oynayacağı maç şampiyonluk maçı haline gelecek. Bu senaryoda Liverpool, deplasmanda Man City'yi yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan ediyor olacak. 

Premier Lig'de bugüne dek en erken ilan edilmiş şampiyonluk 2000-01 sezonundaki Manchester United'a ait. Kırmızı Şeytanlar o sezon bitime beş hafta kala şampiyonluğu garantilemişlerdi. Yukarıda bahsettiğimiz senaryoda Liverpool, Man City'yi Etihad'da devirip şampiyon olması durumunda bunu ligin bitimine altı hafta kala başaracak ve United'ın bu rekorunu kıracak.

Liverpool'un kalan maçları

Tarih Maç
23 Ocak Wolves - Liverpool
20 Ocak West Ham - Liverpool
1 Şubat Liverpool - Southampton
15 Şubat Norwich - Liverpool
24 Şubat Liverpool - West Ham
29 Şubat Watford - Liverpool
7 Mart Liverpool - Bournemouth
14 Mart Everton - Liverpool
21 Mart Liverpool - Crystal Palace
4 Nisan Man City - Liverpool
11 Nisan Liverpool - Aston Villa
18 Nisan Brighton - Liverpool
25 Nisan Liverpool - Burnley
2 Mayıs Arsenal - Liverpool
9 Mayıs Liverpool - Chelsea
17 Mayıs Newcastle - Liverpool

Premier Lig'de en erken şampiyon olan takımlar

Bu alanda rekor Manchester United'a ait. Alex Ferguson'un takımı 14 Nisan 2001'de bitime beş hafta kala şampiyonluğa ulaşmıştı.

Sezon Takım Şampiyon olduğu tarih Kalan maç sayısı
2000-01 Manchester United 14 Nisan 2001 5
2017-18 Manchester City 15 Nisan 2018 5
1999-00 Manchester United 22 Nisan 2000 4
2003-04 Arsenal 25 Nisan 2004 4
2012-13 Manchester United 22 Nisan 2013 4

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