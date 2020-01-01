Liverpool şampiyonluğu ne zaman garantileyebilir?

Premier Lig'de bu sezon Liverpool'un şampiyon olacağı beklentisi geniş bir kabul gördü. Şimdi merak edilen ise bunu hangi haftada başaracakları...

ligdeki 30 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek için gün sayıyor.

Sezona muazzam bir başlangıç yapan ve çıktığı 22 maçta 21 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek Premier Lig'deki en iyi başlangıç rekorunu tarihe gömen Merseyside ekibinin önünde iki hedef var: Namağlup şampiyonluk ve puan rekoru.

Merseyside ekibi ligde 23 hafta geride kalırken, bir maç eksiğine rağmen, 'nin 16 puan önünde lider durumda yer alıyor.

Son olarak 'ı deviren Liverpool, kalan 16 haftada 30 puan toplaması halinde rakipleri Manchester City ve 'nin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyon olacak. Man City ve Leicester bu sürede tüm maçlarını kazanamaz ve puan kaybederse, Liverpool'a 10 galibiyetten daha azı da yetebilir.

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Eğer Liverpool önündeki 10 maçı kazanırsa, Manchester City de aynı sürede puan kaybı yaşamazsa, iki takımın 4 Nisan'da Etihad Stadı'nda oynayacağı maç şampiyonluk maçı haline gelecek. Bu senaryoda Liverpool, deplasmanda Man City'yi yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan ediyor olacak.

Premier Lig'de bugüne dek en erken ilan edilmiş şampiyonluk 2000-01 sezonundaki Manchester United'a ait. Kırmızı Şeytanlar o sezon bitime beş hafta kala şampiyonluğu garantilemişlerdi. Yukarıda bahsettiğimiz senaryoda Liverpool, Man City'yi Etihad'da devirip şampiyon olması durumunda bunu ligin bitimine altı hafta kala başaracak ve United'ın bu rekorunu kıracak.

Liverpool'un kalan maçları

Tarih Maç 23 Ocak - Liverpool 20 Ocak West Ham - Liverpool 1 Şubat Liverpool - 15 Şubat Norwich - Liverpool 24 Şubat Liverpool - West Ham 29 Şubat - Liverpool 7 Mart Liverpool - 14 Mart - Liverpool 21 Mart Liverpool - 4 Nisan Man City - Liverpool 11 Nisan Liverpool - Aston Villa 18 Nisan - Liverpool 25 Nisan Liverpool - 2 Mayıs - Liverpool 9 Mayıs Liverpool - 17 Mayıs Newcastle - Liverpool

Premier Lig'de en erken şampiyon olan takımlar

Bu alanda rekor Manchester United'a ait. Alex Ferguson'un takımı 14 Nisan 2001'de bitime beş hafta kala şampiyonluğa ulaşmıştı.