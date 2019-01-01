Liverpool, şampiyonluğu nasıl kutladı? Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un kutlama görüntüleri

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Liverpool, finalde Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Liverpool'un en özel kutlama görüntülerini hazırladık...