Liverpool, şampiyonluğu nasıl kutladı? Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un kutlama görüntüleri
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Şampiyonlar Ligi finalinde Mohamed Salah ve Divock Origi'nin golleriyle Tottenham'ı 2-0 mağlup edip şampiyonluğa uzanan Liverpool, binlerce taraftarla şehir turu yaptı ve muhteşem bir kutlama yaptı.
İki katlı otobüs ile şehir turuna çıkan Liverpool takımı, kupayı görücüye çıkardı. Oyuncular ve teknik direktör Jürgen Klopp'un mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.
Şehri kırmızıya boyayan taraftar ise sevinç çığlıklarıyla takımlarını karşıladılar.
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