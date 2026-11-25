Reklam

Liverpool, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir galibiyet aldı. Manchester United'ı 4-0'lık ağır bir yenilgiye uğratmasından üç gün sonra Club Brugge'ü Jan Breydelstadion'da 3-0 mağlup etti.

Teknik direktör Andoni Iraola, gelecek hafta sonu Everton'la oynanacak Merseyside derbisini düşünerek Virgil van Dijk'i yedek kulübesinde tuttu. Jeremie Frimpong ise ilk 11'de yer aldı. Cody Gakpo ve Ryan Gravenberch sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Konuk ekip başından itibaren Club Brugge savunmasına baskı kurdu. Ev sahibi takım yaklaşık 15 dakika sonra hata yapınca Aleksander Isak yakın mesafeden topu ağlara göndererek Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

Club Brugge pes etmedi ve Felix Lemarechal ile Joaquin Seys üzerinden tehlike yarattı. Kısa süre önce PSV karşısında gol atan Carlos Forbs da sağ kanattan tehlike yaratmaya çalıştı. Ancak ev sahibi ekip ilk yarıda beraberlik golünü bulamadı.

Reklam Reklam

Liverpool, ikinci yarıda deplasmandaki maçın kontrolünü eline almak istedi. Hareketli bir görüntü çizen Rio Ngumoha'nın şutu az farkla dışarı çıktı. 1-0'lık golde iyi bir görüntü vermeyen Yann Sommer ise Dominik Szoboszlai'nin mükemmel pasının ardından Isak'ın yakın mesafeden çektiği şutu ustalıkla kurtardı.

Related Topics

Club Brugge iyi bir sonuç alma umudunu sürdürdü. Ancak Alisson Becker'in Lemarechal'ın şutuna yaptığı güzel kurtarış ev sahibi ekip için talihsizlikti. Iraola, son bölümde dar farkla korudukları üstünlüğü sürdürmek amacıyla Frimpong'un yerine Van Dijk'i oyuna aldı.

Liverpool son bölümde farkı artırdı. Florian Wirtz ceza sahası çizgisinden şutunu çekti ve top direğe çarparak çaresiz kalan Sommer'in koruduğu Belçika ekibinin kalesine girdi.

Reklam

Liverpool son dakikalarda üstünlüğünü korudu, Isak'ın kontra atakta attığı golle skoru 3-0 yaptı ve beş maç sonunda 12 puana ulaştı. Böylece önümüzdeki pazar Everton'la oynanacak, her zaman büyük çekişmeye sahne olan derbi öncesinde iyi bir prova yaptı.