Liverpool, Şampiyonlar Ligi biletini neredeyse garantiledi; Anfield'da saçma bir gol yüzünden öfke

Liverpool, Cumartesi öğleden sonra Crystal Palace'ı 3-1 yenerek heyecan verici bir galibiyet elde etti. Arne Slot'un takımı uzun süre rahat bir oyun sergiledi, ardından saçma bir gol yedi ve zorlu bir son dakikayı atlattıktan sonra, uzatma dakikalarının sonlarında maçı kazandı. Alexander Isak, Andrew Robertson ve Florian Wirtz'in golleri sayesinde Liverpool üç puanı cebine koydu. The Reds, Premier League'de dördüncü sırada kalmaya devam ediyor ve Şampiyonlar Ligi biletini kaçırması artık neredeyse imkansız.

Slot, Cumartesi günü kanatlarda Cody Gakpo ve Mohamed Salah'ı tercih ederken, Ryan Gravenberch ve Jeremie Frimpong yedek kulübesinde yer aldı. Virgil van Dijk her zamanki gibi ilk 11'de yer alırken, forvet pozisyonunda Alexander Isak görev yaptı.

Maç, Anfield'da hareketli başladı ve Liverpool, Van Dijk ve Salah ile erken dakikalarda tehlikeli oldu. Ev sahibi takım, Brennan Johnson'ın büyük bir fırsatı kaçırmasıyla geriye düşmekten kurtuldu.

İlk yarının ortalarında, Salah'a yapılan iddia edilen faulün ardından Liverpool'a verilen penaltı kararıyla ortalık karıştı. Ancak VAR'ın müdahalesi üzerine bu karar geri alındı ve bu durum Slot'u hayal kırıklığına uğrattı. Kısa süre sonra taraftarlar bilet fiyatlarını protesto etmek için seslerini yükseltti.

35. dakikada Liverpool, ceza sahasındaki kaos ortamından yararlanan Isak sayesinde öne geçti. İsveçli oyuncu hızlı tepki verdi ve yarım voleyle topu Dean Henderson'ın arkasına gönderdi. 40. dakikada Robertson, yıldırım hızındaki bir kontra atakla skoru ikiye katladı ve Liverpool, dağınık oyununa rağmen rahat bir şekilde devreye girdi.

İkinci yarıda maçın gidişatı değişkenliğini korudu ve Crystal Palace, kontra ataklarda birçok fırsat yakaladı. Liverpool kalecisi Frederick Woodman, birkaç muhteşem kurtarışla öne çıktı ve takımını ayakta tuttu. Aynı zamanda, konuk takımın tehdidi her geçen dakika artıyordu.

71. dakikada Crystal Palace'ın tuhaf golü geldi. Woodman bir kurtarışın ardından sakatlandı, ancak hakem oyuna devam etmesine izin verdi ve ardından Daniel Muñoz, boş kaleye gelen topu kolayca ağlara gönderdi: 2-1. Bu karar tribünlerde öfkeye, Liverpool'da ise inanamama hissine yol açtı.

Bu nedenle maçın son dakikalarında Liverpool yine nefesini tuttu. 84. dakikada ev sahibi takım, yedek oyuncu Jørgen Strand Larsen'in Woodman'ı geçip topu direğin yanından dışarıya göndermesiyle mucizevi bir şekilde beraberlikten kurtuldu.

Uzatma dakikalarının sonlarında, maçın sonucu Liverpool lehine belirlendi. Alexis Mac Allister'ın akıllı hareketiyle top Wirtz'e geldi ve Wirtz, direğin içinden geçen güzel bir yarım voleyle skoru 3-1'e getirdi.