Şampiyonlar Ligi

Liverpool - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool - Salzburg karşı karşıya gelecek. Peki maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Liverpool sahasında Salzburg'u konuk edecek.

Liverpool ilk maçında deplasmanda Napoli'ye 2-0 mağlup olmuş, Salzburg ise Genk'i 6-2 yenerek sansasyonel bir galibiyet almıştı.

Liverpool - Salzburg maçı hangi kanalda?

Liverpool ile Salzburg 2 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak. Müsabaka TSİ 22:00'de başlayacak.

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Bu karşılaşmayı bein SPORTS MAX 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Liverpool - Salzburg muhtemel 11'ler

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mane

Salzburg: Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Szoboszlai, Junuzovic, Mwepu, Minamino; Hwang, Haaland

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