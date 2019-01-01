Liverpool - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Liverpool sahasında Salzburg'u konuk edecek.
Liverpool ilk maçında deplasmanda Napoli'ye 2-0 mağlup olmuş, Salzburg ise Genk'i 6-2 yenerek sansasyonel bir galibiyet almıştı.
Liverpool - Salzburg maçı hangi kanalda?
Liverpool ile Salzburg 2 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak. Müsabaka TSİ 22:00'de başlayacak.
Bu karşılaşmayı bein SPORTS MAX 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Liverpool - Salzburg muhtemel 11'ler
Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mane
Salzburg: Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Szoboszlai, Junuzovic, Mwepu, Minamino; Hwang, Haaland