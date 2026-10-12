Aradığını bulamadan 160 milyon sterlinden fazla harcadıktan sonra, Liverpool'un efsane Mohamed Salah'ın ayrılığından bu yana taraftarlarının uykusunu kaçıran soruna nihayet bir çözüm bulduğu görülüyor. Çözüm Portekiz'deki Ejder Stadı'ndan geliyor, ancak bedeli hiç de ucuz olmayacak; zira Porto, Liverpool'a karşı "indirim yok" bayrağını kaldırdı.









Sağ kanattaki boşluk Iraola'yı rahatsız ediyor

Liverpool bu yaz hücum hattını güçlendirmek için cömertçe harcama yaptı; Mohamed Salah'ın ayrılığını telafi etmek ve teknik direktör Andoni Iraola'nın seçeneklerini artırmak amacıyla Fransız Bradley Barcola'yı 125 milyon sterline, İspanyol Victor Munoz'u ise 35 milyona kadrosuna kattı.

Ancak İngiliz "TeamTalk" sitesine göre bu iki transfer, belirgin bir taktiksel dengesizlik yarattı. Zira her iki yeni oyuncu da hücumun sol tarafında oynamayı tercih ediyor ve aynı bölgede Cody Gakpo ile genç yetenek Rio Ngumoha'nın da bulunmasıyla Iraola'nın elinde dengesiz bir seçenek listesi oluştu. Teknik adam, Salah'ın yerine sağ kanatta gerçek ve belirleyici bir alternatif arayışını hâlâ sürdürüyor.

Modern futbol oyunculara esneklik tanısa ve hem Munoz'un hem de Gakpo'nun geçici birer seçenek olabileceğine dair sinyaller belirmiş olsa da, Liverpool'un 1 Ocak'ta transfer dönemi açıldığında bu bölgeye özel bir sağ kanat oyuncusu transfer etmeye çalışacağı yönündeki tahminler artıyor.

Nitekim Liverpool, yaz transfer döneminin son anlarında hem İsmaila Sarr hem de Yankuba Minteh'i kadrosuna katmayı denemiş ancak başarılı olamamıştı. Şimdi ise daha parlak yeni bir seçenek ortaya çıktı.

Brezilyalı mücevher: William Gomes

Portekiz basınından "A Bola" gazetesine göre, Porto'nun genç yıldızı William Gomes, Liverpool'un yeni sportif direktörü Julian Ward'ın dikkatini çekti. Ward, ikinci görev döneminin ilk transferinin Brezilyalı oyuncu olmasını istiyor.

20 yaşındaki Brezilyalı, Ocak 2025'te sadece 9 milyon euro (7,6 milyon sterlin) karşılığında Dragao Stadı'na gelmiş, sol bek Wendell ise ters yönde Sao Paulo'ya transfer olmuştu.

Yavaş bir başlangıcın ardından Gomes, Portekizli devle birlikte çarpıcı bir çıkış yaptı ve 67 maçta 20 gole doğrudan katkı sağladı (16 gol ve 4 asist).

Bu sezon da formunu sürdüren oyuncu, Portekiz Birinci Ligi'nde çıktığı sekiz maçta iki gol atıp iki asist yaptı. Bu rakamlar, sahip olduğu büyük güven ve cesareti yansıtıyor.

Porto fiyatı 100 milyon euroya yükseltti

Liverpool açısından daha da iyisi, Porto'nun satış fikrine açık olması; ancak kendi şartlarıyla. Porto geçen hafta Gomes'in sözleşmesini Haziran 2031'e kadar uzattıktan sonra, serbest kalma bedelini 80 milyon eurodan 100 milyon euroya, yani 84,6 milyon sterlin ve 112 milyon dolara yükseltti ve bu meblağın altına razı olmayacağını vurguladı.

Sözleşme yenilemesini açıklarken Porto'nun teknik direktörü Francesco Farioli şöyle konuştu: "William Gomes'in sözleşme yenilemesi mi? O, uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyan oyunculardan biri. İlk altı ayda vaktini uyum sağlamak için kullandı, geçen sezon kalitesini fark ettik ancak istikrardan yoksundu."

Farioli şöyle devam etti: "Şimdi ise farklı bir oyuncudan bahsediyoruz. Seviyesini korudu ve dikkat çekici biçimde olgunlaştı; sadece oyun tarzında değil, rekabete hazırlanma biçiminde de. Sıkı bir beslenme ve antrenman düzenine bağlı kalmaya özen gösteriyor."

Farioli şunları ekledi: "Sözleşme yenilemesi gerekliydi ve sözleşmedeki serbest kalma bedeli beni rahatlatıyor. Başka bir kulüp gelirse, gücünün yettiği her şeyi ödemek zorunda kalacak. Ancak ben onun birkaç ay daha kalmasını istiyorum. Kilit bir oyuncu ve takımın temel isimlerinden biri."

Ward'dan Portekiz'e üçüncü akın

Liverpool'un sportif direktörü olarak önceki görev döneminde Julian Ward (45), Portekiz pazarına yüklenmeye hazır olduğunu göstermişti. Luis Diaz'ı Porto'dan, Darwin Nunez'i ise Benfica'dan Anfield'a getiren iki büyük transferin sorumlusu da kendisiydi.

Şimdi Ward'ın Portekiz'e üçüncü bir akın için hazırlandığı görülüyor; bu kez hedefi William Gomes. Ancak Salah'ın beklenen vârisini kadroya katmanın yeniden büyük bir meblağ ödemeyi gerektireceği açık.







