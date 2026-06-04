Liverpool, Salah'ın yerine geçecek oyuncu için en az 130 milyon euro ödemek zorunda

Liverpool, Anfield'da geçirdiği dokuz başarılı sezonun ardından kulüpten ayrılan Mohamed Salah'ın yerine uygun bir oyuncu arıyor. The Athletic'e göre, geçen sezon ligi beşinci sırada tamamlayan kulüp, Bundesliga'da forma giyen bir kanat forveti transfer etmek için ciddi adımlar atıyor.

İngiliz devi, Yan Diomande'yi transfer etme olasılığı konusunda RB Leipzig ile temasa geçti. 19 yaşındaki forvet, Fildişi Sahili milli takımında forma giyiyor ve Almanya'da 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Söz konusu kaynağa göre, Liverpool genç ve yetenekli kanat oyuncusu için bir anlaşma yapmak için en iyi şartlara sahip. Çok rağbet gören Diomande'nin kişisel talepleri sorun teşkil etmiyor gibi görünüyor.

Ancak RB Leipzig, Diomande'yi öylece satmayı reddediyor ve söylendiğine göre en az 130 milyon euroluk bir transfer ücreti istiyor. Liverpool'un bu kadar yüksek bir meblağı ödemeye hazır olup olmadığı merak konusu. Geçen sezon oyunculara yaklaşık 500 milyon euro harcandı, ancak bu spor alanında bir başarı getirmedi.

Diomande'ye somut ilgi duyan tek kulüp Liverpool değil. Kanat forveti, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin de listesinde yer alıyor.

Diomande, RB Leipzig'de tüm turnuvalarda 36 maçta 13 gol ve 10 asistle sezonu tamamladı. Bu performansın da katkısıyla Alman kulübü, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etti.