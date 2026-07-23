Liverpool, kıymeti yaklaşık 100 milyon sterlin olarak belirlenen Paris Saint-Germain yıldızı Bradley Barcola'yı transfer etme yarışında Arsenal'i geride bırakabileceğine inanıyor.

Arsenal, 117 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla Aston Villa'dan Chelsea'ye katılan Morgan Rogers'ı transfer etme yarışını kaybettikten sonra Barcola'yı transfer hedefleri arasına koydu.

Ancak "The Sun" gazetesi, aynı zamanda Bayern Münih'in de ilgisini çeken Barcola'yı transfer etme yarışında şu anda Liverpool'un önde olduğunu öğrendi.

Liverpool, tecrübeli yıldızı Mohamed Salah'ın ayrılığının ardından ağır sıklet bir hücum transferi arıyor.

Liverpool, Leipzig'den Paris Saint-Germain'e geçmeye hazırlanan Yann Diomande'yi transfer etmekte daha önce zaten başarısız olmuştu.

Diomande'nin Fransız başkentine gelmesinin, Avrupa şampiyonunun, Dünya Kupası yarı finaline uzanan yolculuğunda Fransa Milli Takımı ile üstün seviyeler sergileyen Barcola'dan vazgeçebileceği anlamına geldiğine şüphe yok.

23 yaşındaki Barcola'nın Paris Saint-Germain ile sözleşmesinde yalnızca iki yıl kaldı ve oyuncu kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazır görünüyor.

Ayrıca Paris Saint-Germain, kıymeti yaklaşık 43 milyon sterlin olarak belirlenen 24 yaşındaki Monaco orta saha oyuncusu Magnes Akliouche'yi transfer etme çabası nedeniyle nakit akışı sağlamaya ihtiyaç duyuyor.

Liverpool, İspanyol kanat oyuncusu Victor Munoz'u Osasuna'dan 34,5 milyon sterlin karşılığında zaten transfer etmişti; ayrıca geçtiğimiz ocak ayında Rennes'ten transferi 55 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya varılan Jeremie Jacquet de takıma katılacak.