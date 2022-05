Liverpool sağ beki Alexander-Arnold, Premier Lig'deki son maçın ardından asist krallığını Salah ile paylaşmayı hedefliyor

Liverpool sağ beki Trent Alexander-Arnold, asist krallığı yarışını Salaah ile birlikte kazanmak istediğini söyledi.

23 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar doğrudan 12 asist kaydetti. Takım arkadaşı Salah ise 13 asist ve 22 gol kaydetti.

Bu sezon Pazar günü sona erecek. Kırmızılar, Wolverhampton Wanderers'ı Anfield'da ağırlarken lig şampiyonluğunu hedefliyor.

Trent Arnold, zaten etkileyici olan sayılarına son maçta birkaç tane daha asist eklemek istiyor.

Ne söylendi?

Kulübün resmi web sitesine konuşan Alexander-Arnold, "Pazar günü bir ya da iki asist yapmanın hedefim olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum," dedi.

"Salah'ın bu konuda nasıl hissettiğini bilmiyorum ama belki bir tane daha asist yaparak zirveyi paylaşabilmeyi isterim. Bu bizim için iyi olur."

Sağ bek ayrıca Mısırlı yıldızla birlikte çalıştığını ve bu da onları daha da yakınlaştırdığını söylüyor.

İngiliz defans oyuncusu, ayrıca Salah'ın Altın Ayakkabı ödülünü almasını umuyor.

"Birlikte çok çalıştık. İlişkimiz bu sezon gerçekten büyüdü, sahada ve saha dışında edindiğimiz anlayışla çok daha yakınlaştık.

"Umarım Altın Ayakkabı'yı kazanır. Asist krallığı yarışını da umarum ortak olarak kazanırız. Ne olacağını göreceğiz."

Origi hakkında

Divock Origi sezon sonunda kulüpten ayrılacak ve Alexander-Arnold, Kenya doğumlu Belçikalının kulüpte bırakacağı mirasın farkında.

"Ne adam ama ne oyuncu. Kesinlikle, görev süresi boyunca harikaydı. Kesinlikle tüm taraftarların hafızasında yaşayacak en ikonik anları yaşattı."

"Tarihe geçecek. Bu kulüple en özel anların bir parçası oldu, özel goller attı ve her zaman takımın yanında oldu.

"Her zaman performans sergiliyor, her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor, her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ayrıldığını görmek üzücü olacak ama Pazar günü ya da Paris'te büyük bir uğurlamayı hak ediyor.

