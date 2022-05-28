Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde Karim Benzema'nın golü neden sayılmadı?
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Karim Benzema, hakem ofsayt bayrağını kaldırmadan önce kale önünde yaptığı vuruşla Real Madrid adına golünü kaydetti.
Ancak Fransız oyuncunun golü, uzun VAR kontrolünün ardından geçerli sayılmadı ve 0-0'lık eşitlik devam etti.
Peki Karim Benzema'nın golü neden geçerli değildi? GOAL Türkiye ile göz atalım.
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Karim Benzema'nın golü neden ofsayt?
Gol öncesi top, Karim Benzema'ya rakipten geldi. Topa son dokunan oyuncu Liverpool'dan Fabinho'ydu.
Ancak IFAB'a (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) göre pozisyonun ofsayt sayılmaması için rakibin topa 'kasıtlı' olarak müdahale etmesi gerekiyor.
VAR'da gol pozisyonu uzun süre incelenirken Fabinho'nun son dokunuşu hakemler tarafından 'kasıtlı' değil, tesadüf olarak yorumlandı ve ofsayt kararı çıktı.