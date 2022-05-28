Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı dev finalin başlangıç saati neden 36 dakika ertelendi?

Liverpool ile Real Madrid arasında Paris'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finali gecikmeye uğradı.

Herkesin büyük heyecanla beklediği dev final, TSİ 22.00'da başlayacaktı ancak TSİ 22.36'ya ertelendi.

Peki Klopp ile Ancelotti'nin kozlarını paylaşacağı final neden ertelendi? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Şampiyonlar Ligi finali neden ertelendi?

Şampiyonlar Ligi finali, giriş kuyruğundaki Liverpool taraftarlarının stada zamanında ulaşamaması nedeniyle 36 dakika ertelendi.

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Taraftarlar, Cumartesi günü erken saatlerde stat çevresinde toplanmaya başladılar, ancak maçın başlama saati yaklaştıkça önemli gecikmeler yaşandı.

Stada giriş yapacak taraftarların büyük bir kısmı TSİ 22.00'da hala dışarıda bekliyorlardı.

UEFA bu nedenle Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinin 36 dakika gecikmeli başlamasına karar verdi.