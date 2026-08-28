Liverpool, PSG'nin forveti için verilen mücadelede tam anlamıyla hiç yoktan gafil avlandı

The Athletic'in haberine göre Aston Villa, Ibrahima Mbaye ile kadrosunu güçlendirecek. Sağ kanat oyuncusu, 55 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'den Birmingham ekibine transfer oluyor.

Villa, Portekizli oyuncunun olası transferi için AC Milan ve Rafael Leão ile görüşmeler yürütüyordu, ancak Leão Galatasaray'a transfer olmayı seçti.

Bunun üzerine Villa hızlı hareket etmek zorunda kaldı ve Mbaye'nin transferi konusunda anlaşma sağlandı. Henüz 18 yaşındaki kanat oyuncusu yalnızca Birmingham'da değil, başka kulüplerin de dikkatini çekmişti. Liverpool da oyuncuyla ilgileniyordu.

The Reds, Bradley Barcola ile birlikte bir paket transfer planlıyordu. Kulüp, PSG ile ikilinin transferi için görüşmeler yürütüyordu, ancak artık bu transferde eli boş kaldı.

Mbaye, PSG altyapısından yetişti. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Senegal Milli Takımı'nda 15 kez forma giydi. Bu maçlarda dört gol attı.

Sağ kanat oyuncusu, PSG A takımında 42 maça çıktı. Fransız devinde dört gol atarken, dört de asist yaptı.