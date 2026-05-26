Liverpool, PSG'den bir transfer yapmak istiyor ve dünya çapında bir yıldızı gözüne kestirmiş durumda

Fabrizio Romano, bu yaz transfer piyasasında bir domino etkisi bekliyor. İtalyan transfer muhabiri, Yan Diomande ve Bradley Barcola'nın durumlarını yakından takip etmemiz gerektiğini belirtiyor.

Romano'ya göre Liverpool, geçen yaz Barcola'yı kadrosuna katmak istemişti, ancak o zaman anlaşma gerçekleşememişti. Bu yaz The Reds, Paris Saint-Germain'e tekrar teklifte bulunacak.

Aynı zamanda Liverpool, RB Leipzig'in forveti Diomande'yi de takip ediyor. Fildişi Sahili'nden gelen forvet, geçen sezon Bundesliga'da büyük bir etki yarattı.

PSG de Diomande'yi yakından takip ediyor. Paris kulübü Diomande'yi transfer etmeye karar verirse, Barcola ayrılabilir. Bu durumda Liverpool, onun imzası için en önemli aday olur.

Diomande, PSG yerine Liverpool'u tercih ederse, Barcola Paris'te kalacak. Romano'ya göre, bu yaz bir domino etkisi yaşanacak.

Liverpool'un yanı sıra Arsenal de Barcola ile ilgileniyor. Fransa milli takım oyuncusu bu sezon 13 gol ve 5 asist kaydetti.