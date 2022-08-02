Jürgen Klopp'un takımdaki son dönemde hücumdaki performansıyla dikkat çeken yıldızı takımda tuttu.

Premier Lig'de Manchester City ile birlikte en güçlü şampiyonluk adayı olan Liverpool, Portekizli hücum oyuncusu Diogo Jota ile beş senelik yeni bir sözleşme imzaladı. Yapılan bu anlaşmayla birlikte 2027'ye dek Anfield'da kalmayı kabul eden Jota, böylece 2020'de Wolves'tan transfer olduktan sonra sergilediği performansın ödülünü almış oldu.

25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı maçlarda tüm kulvarlarda toplam 21 gol atmıştı. Darwin Nunez'in transferiyle birlikte rotasyondaki yeri büyük bir merak konusu olan Jota'nın kulübün geleceğinde önemli bir yer tutması da böylece kesinlik kazandı. Liverpool Sportif Direktörü Julian Ward ile Jota'nın menajeri Jorge Mendes'in görüşmelerinde herhangi bir problem olmadı. Liverpool bu yaz kontratının son senesine giren Sadio Mane'yi gelecek yaz bedelsiz kaybetmemek için Bayern Münih'e satmış ve bu durumun başka oyuncular için tekrarlanıp tekrarlanmayacağı taraftarlar arasında endişeye neden olmuştu.

Ne söylendi?

"Liverpool forması giyiyor olmaktan gerçekten büyük bir gurur duyuyorum. İki yıl önce buraya geldiğimde en önemli hedefim kalıcı olmaktı ve bunu başardım. Şimdi uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladım ve bu kulübün bana karşı olan bakış açısını ortaya koydu. Yeni sezon için sabırsızlanıyorum ve uzun bir süre burada kalacak olmak harika hissettiriyor"

Sakatlığı hakkında

"Portekiz için oynadığım sezonun son maçında sakatlandım ve maalesef bu nedenle takımımın sezon öncesi maçlarında oynayamadım. Sanırım birkaç hafta daha takımdan ayrı kalmam gerekiyor. Şu an iyi hissediyorum ve birkaç hafta sonra normale döneceğime eminim. Geçen yıl yaptıklarımızın üzerine çıkmak ve bütün kupalar için mücadele vermek istiyoruz"

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