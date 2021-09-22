Liverpool'un teknik patronu, eski öğrencisi ile "yakın" bir zamanda görüşmek istiyor.

Jürgen Klopp, Robert Lewandowski'nin Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasının ardından Polonyalı yıldız ile gurur duyduğunu söyledi.

Bayern Münih için geçen sezon 41 gol kaydeden 33 yaşındaki oyuncu, Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

Bu sezon da ilk yedi maçında 11 gol kaydeden Lewandowski'nin Borussia Dortmund yıllarından hocası Jürgen Klopp için transfer gözdesi olduğu iddia ediliyor.

Jürgen Klopp ne söyledi?

ECHO'da yer alan habere göre; Lewandowski ile yeniden çalışmak istediği iddia edilen Jürgen Klopp, Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasının ardından Polonyalı yıldız için şu sözleri söyledi:

"Senin adında gerçekten çok mutluyum. Bu sezon gösterdiğin başlangıç performansının ardından Altın Ayakkabı'yı yeniden kazanırsan şaşırmam."

"Birbirimize karşı oynamadığımız sürece istediğin kadar gol atabilirsin."

"Daha önce söyledim, son kez söyleyeceğim: Ben de seninle gurur duyuyorum.

En iyi dileklerimle ve umarım yakın zamanda Şampiyonlar Ligi finalinde görüşürüz."

Kırmızılar'ın patronu daha önce Lewandowski hakkında Bild'e yaptığı açıklamalarda Polonyalı yıldızın bugüne kadar beraber çaıştığı en iyi futbolcu olduğunu söylemişti.

Jürgen Klopp ile Robert Lewandowski'nin ilişkisi

Robert Lewandowski, Polonya'dan ilk olarak Borussia Dortmund'un yolunu tuttuğunda takımın başında Jürgen Klopp vardı.

Polonyalı oyuncu, 2014'te Bayern Münih'e transfer oldu, bir sezon sonra ise Jürgen Klopp, Liverpool'a gitti.

Eski öğretmeni Jürgen Klopp'u The Players' Tribune'e anlatan Robert Lewandowski, Alman teknik adam hakkında şunları söylemişti:

"Jürgen benim için yalnızca bir baba figürü değildi aynı zamanda bir antrenör olarak kötü bir öğretmendi."

"Bana çok şey öğretti. Dortmund'a geldiğimde hızlı bir şekilde güçlü paslar ve dokunuşlar yapmaya çalışıyordum.

Jürgen bana sakin kalmayı ve gerekirse topa iki kez dokunuş yapmam gerektiğini öğretti."

Robert Lewandowski, Liverpool'a transfer olur mu?

Polonyalı yıldızın, Bayern Münih ile sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.

İngiliz ekibi, sözleşmesinin son yılına girecek oyuncu için Alman devinin kapısını çalarak ikna çalışmalarına başlayacak.

33 yaşındaki Robert Lewandowski ise kariyerinin sonuna gelmeden Premier Lig'de boy göstermek isteyebilir.

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