Liverpool, Ozan Kabak'ı istiyor

ekibi 04'te forma giyen Ozan Kabak ile ilgileniyor.

İngiliz gazeteci Chris Williams'ın haberine göre Liverpool yetkilileri, milli stoper için Alman ekibinin kapısını çaldı.

Schalke 04'ün sezon başladığı için 20 yaşındaki savunmacıyı bırakmaya sıcak bakmadığı ancak 25 milyon euro civarında bir teklifin bu düşünceyi değiştirebileceği kaydedildi.

altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun devre arasında 11 milyon euro bedelle 'a transfer olmuş, bu kulübün ligden düşmesinin ardından sezon sonunda 15 milyon euro karşılığında Schalke 04'ün yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz sezon bu takımla 28 resmi maçta görev yapan genç oyuncu rakip ağları da 3 kez havalandırmıştı.

Schalke sources confirm Liverpool have contacted them about Ozan Kabak. Official line - squad is settled & not for disruption now season is underway. Privately told an offer around €25m could force a rethink.