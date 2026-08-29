Eski kaptan, Liverpool'un Neco Williams'ı 2022 yazında yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Nottingham Forest'a göndermiş olmasını bugün hâlâ anlayamıyor. Cumartesi günü Liverpool ile Nottingham arasındaki Premier League karşılaşmasında TNT Sports için yorumculuk yapan Gerrard, eski Liverpool oyuncusunun gelişimi karşısında adeta övgü dolu ifadeler kullandı. Gerrard'a göre Williams, üst düzey bir kulüpte görmek isteyeceğiniz oyuncu tipini tam olarak yansıtıyor.

"Bu oyuncu, oynadığı gibi antrenman yapıyor. Her sabah antrenmana geliyor ve her şeyi doğru yapıyor. Son derece profesyonel ve gerçek bir kazanan. Çok agresif, son derece hırslı ve rekabetçi. Yeteneğini zaten biliyorduk" diyerek Williams'ı öven Gerrard, 2017 ile 2018 yılları arasında Liverpool'da altyapı antrenörü olarak çalıştığı için oyuncuyu çok iyi tanıyor.

Steven Gerrard, Neco Williams'ın ayrılığına üzülüyor: "Liverpool onu tutmalıydı"

Kulüp efsanesine göre Williams ayrıca henüz potansiyelinin tamamını da ortaya koymuş değil. Eski İngiltere milli futbolcusu, "Yeteneğini tüm bu özelliklerle birleştirdiğinizde Premier League'de bu seviyede oynayabilir, hatta bu seviyede kalıcı da olabilirsiniz" dedi.

Gerrard'ın vardığı sonuç da buna paralel olarak son derece netti: "Bana göre o olağanüstü bir bek. Ve bunu gerçekten öylesine söylemiyorum. Nottingham Forest taraftarlarından da özür dilemek istiyorum: Bana göre Liverpool onu kesinlikle elinde tutmalıydı."

Williams bir dönem Kırmızılar'ın altyapı akademisinde yetişmiş ve 2020'de Klopp yönetiminde A takımda ilk maçına çıkmıştı. Ancak Galli oyuncu, Anfield'daki yoğun rekabet nedeniyle kalıcı olarak ilk 11'in değişmez ismi olamadı. Ocak 2022'de önce Fulham'a kiralandı, Liverpool ise birkaç ay sonra yollarını kesin olarak ayırdı.

Getty Images

Neco Williams, Liverpool formasıyla 33 maça çıktı

Williams daha sonra Nottingham Forest'ta çok daha önemli bir rol buldu ve kısa sürede ilk 11 oyuncusu haline geldi. Liverpool formasıyla toplamda sadece 33 resmi maçta görev yaptı. Forest ile 2026'da Avrupa Ligi yarı finaline yükseldi ancak burada finale kalamadı.

Cumartesi günü sonunda eski kulübüyle yeniden karşı karşıya geldi: Williams, Nottingham formasıyla Liverpool'a karşı sahadaydı. Diğer tarafta ise Kırmızılar adına sol bekte Milos Kerkez görev yaptı, ancak o da çok etkileyici bir gün geçirmedi.

Williams'ın Nottingham ile sözleşmesi uzun vadeli olarak 2029'a kadar devam ediyor. Buna rağmen şu sıralar olası bir ayrılıkla ilgili söylentiler dolaşıyor. 25 yaşındaki oyuncunun adı Tottenham Hotspur ile anılsa da kendisi bunları dikkate almıyor: "Bugün bulunduğum yere odaklanıyorum ve orası da Forest. Bundan fazlasını yapamam" dedi TNT Sports.