Eski kaptan, Liverpool'un Neco Williams'ı 2022 yazında yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Nottingham Forest'a göndermiş olmasını bugün hâlâ anlayabilmiş değil. Cumartesi günü Liverpool ile Nottingham arasındaki Premier League mücadelesinde TNT Sports için yorumcu olarak görev yapan Gerrard, eski Liverpool oyuncusunun gelişimi karşısında adeta övgüler yağdırdı. Ona göre Williams, üst düzey bir kulüpte görmek isteyeceğiniz oyuncu tipini tam anlamıyla temsil ediyor.

"Bu oyuncu, oynadığı gibi antrenman yapıyor. Her sabah antrenmana geliyor ve her şeyi doğru yapıyor. Son derece profesyonel ve gerçek bir kazanan. Çok agresif, son derece hırslı ve rekabetçi. Yeteneğini zaten biliyorduk" diyerek övgüde bulundu Gerrard. 2017 ile 2018 yılları arasında Liverpool'da genç takım antrenörü olarak çalışmıştı ve bu nedenle Williams'ı çok iyi tanıyor.

Steven Gerrard, Neco Williams'ın ayrılığına üzülüyor: "Liverpool onu takımda tutmalıydı"

Kulüp efsanesine göre Williams ayrıca henüz tüm potansiyelini de ortaya koymuş değil. Eski İngiltere milli futbolcusu, "Yeteneğini tüm bu özelliklerle birleştirdiğinizde, Premier League'de bu seviyede oynayabilir ve bu seviyede kalıcı olarak varlığını sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

Gerrard'ın vardığı sonuç da buna paralel olarak son derece netti: "Benim için o olağanüstü bir bek. Bunu laf olsun diye söylemiyorum ve Nottingham Forest taraftarlarından özür dilemek istiyorum: Bana göre Liverpool onu kesinlikle takımda tutmalıydı."

Williams bir dönem Kırmızılar'ın altyapı akademisinde yetişmiş ve 2020'de Klopp yönetiminde profesyonel takımda ilk maçına çıkmıştı. Ancak yoğun rekabet nedeniyle Galli oyuncu Anfield Road'da kalıcı olarak ilk 11 oyuncusu olmayı başaramadı. Ocak 2022'de önce Fulham'a kiralandı, Liverpool ise birkaç ay sonra yolları kesin olarak ayırdı.

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Neco Williams, Liverpool formasıyla 33 maça çıktı

Williams daha sonra Nottingham Forest'ta çok daha önemli bir rol buldu ve kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldi. Liverpool adına toplamda yalnızca 33 resmi maça çıktı. Forest ile 2026'da Avrupa Ligi yarı finaline yükseldi, ancak burada finale kalmayı başaramadı.

Cumartesi günü ise eski kulübüyle yeniden karşı karşıya geldi: Williams, Nottingham formasıyla Liverpool'a karşı sahadaydı. Diğer tarafta Kırmızılar adına sol bekte Milos Kerkez görev yaptı, ancak o da çok etkileyici bir gün geçirmedi.

Williams'ın Nottingham ile sözleşmesi uzun vadeli olarak 2029'a kadar devam ediyor. Buna rağmen şu sıralar olası bir ayrılıkla ilgili söylentiler dolaşıyor. 25 yaşındaki oyuncunun adı Tottenham Hotspur ile anılıyor, ancak kendisi bu iddialara mesafeli: "Bugün bulunduğum yere odaklanıyorum ve orası da Forest. Bundan fazlasını yapamam" dedi TNT Sports.