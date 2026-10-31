Liverpool’ın eski savunmacısı Glen Johnson, Barcelona’dan kiralanan Ronald Araujo’nun Anfield’daki etkileyici başlangıcının ardından eski kulübüne Uruguaylı millî futbolcunun bonservisini alması çağrısında bulundu. Liverpool’ın, 2026-27 sezonu sonunda Araujo’yu satın almak için önceden kararlaştırılmış 47 milyon sterlinlik bir opsiyonu bulunuyor.

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Uruguaylı savunmacı Merseyside'da etkileyici bir performans sergiliyor

Araujo, 10 Ağustos 2026'da bir sezonluk kiralık anlaşmayla İngiltere'ye gelmesinden bu yana kısa sürede Liverpool savunmasının kilit isimlerinden biri hâline geldi. 27 yaşındaki savunmacı, Liverpool'un bu sezonki ilk sekiz Premier League maçının tamamında forma giydi ve bunların altısına ilk 11'de başladı. İngiliz futboluna hızla uyum sağlaması, Anfield yönetimine oyuncuyu 30 Haziran 2027 sonrasında da kadroda tutma çağrılarının yapılmasına yol açtı.

Çok yönlülüğü kalıcı transfer ihtimalini güçlendiriyor

Katalan deviyle yazın yapılan anlaşmanın şartları uyarınca Liverpool, Güney Amerikalı oyuncunun transferini kalıcı hâle getirme opsiyonuna sahip. Kulüp, bu opsiyonu gelecek yaz 55 milyon euro (47 milyon sterlin) tutarındaki sabit bedelle kullanabilecek. İspanya'daki kariyeri boyunca ağırlıklı olarak stoperde oynayan güçlü savunmacı, sezonun ilk haftalarında sağ bekte de etkili biçimde görev yaptı.

Eski Liverpool beki Johnson, Betfred ile yaptığı röportajda bu taktiksel esnekliğin satın alma opsiyonunu kullanmayı neden kolay bir karar hâline getirdiğini şöyle anlattı: “Sağ bekte oynadığında asıl mevkisinin orası olmadığı anlaşılıyor ama hızlı, güçlü ve takımı için o görevi üstlenmeye istekli.

“Liverpool onu kalıcı olarak transfer etmek istemezse şaşırırım çünkü iyi bir stoper olmasının yanı sıra gerektiğinde sağ bekte de oynayabildiğini gösteriyor. Şu anda sağ bekte oynamasının bir nedeni var ve harika bir iş çıkarıyor. Uzun vadede onun bir sağ bek olduğunu düşünmüyorum ama şu ana kadar gördüklerim beni çok etkiledi.”

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Transfer planlarında Bradley'nin sağlık durumu belirleyici

Araujo'nun bekte görev yapması, büyük ölçüde ağır bir sakatlık yaşamadan önce sağ bek pozisyonunun sahibi olması beklenen Kuzey İrlandalı millî futbolcu Conor Bradley'nin yokluğundan kaynaklandı. Bu nedenle Liverpool'un uzman bir sağ bek transfer etmek için piyasaya girip girmemesi ya da Bradley iyileştikten sonra mevcut seçeneklerine güvenip güvenmemesi gerektiği tartışılıyor.

Eski kulübünün bu mevki için başka bir oyuncu transfer etmesine gerek olup olmadığını değerlendiren Johnson şunları ekledi: “Önce Conor Bradley'nin sakatlıktan döndüğünde nasıl durumda olacağına bakardım çünkü o korkunç sakatlığı yaşamadan önce kulübün birinci tercih sağ beki olacağından hiç şüphem yoktu. Bu yüzden ilk sorum şu olurdu: Ne kadar hazır? Tam olarak hazır hâle gelmesi ne kadar sürecek? Çünkü bu yakın zamanda olacaksa Liverpool'un kimseyi transfer etmesine gerek yok. Ronald Araujo'nun ona alternatif olduğu bir kadro tam da ihtiyaç duydukları şey olur.”

Arsenal sınavı bu hafta sonu

Liverpool'un hafta içinde Carabao Cup'ta Chelsea'yi penaltılarla geçmesine yardımcı olan Araujo, şimdi şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Arsenal'in pazar günü Anfield'a yapacağı ziyarette önemli bir lig sınavıyla karşılaşacak. Uruguaylı oyuncunun, Premier League'in dokuzuncu hafta mücadelesinde savunmanın göbeğinde kaptan Virgil van Dijk ile birlikte oynaması bekleniyor. Arsenal karşısında bir kez daha etkileyici bir performans sergilemesi, kalıcı sözleşme alma ihtimalini daha da güçlendirecek.