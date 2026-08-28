Andoni Iraola, 29 Ağustos Cumartesi günü Liverpool'un başında Anfield'daki ilk resmi iç saha maçına çıktığında sıcak bir karşılama görmesi garanti. Siz de bugün bilet alarak bu ana tanıklık edebilir ve Liverpool'un Nottingham Forest karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini yerinde görebilirsiniz.

Geçen sezonu beşinci sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi bileti almasına rağmen Liverpool için bu beklentilerin altında kalan bir performanstı ve Arne Slot'a görevine mal oldu. Yerine gelen Iraola ise güney sahili ekibinde geçirdiği üç sezonda Bournemouth ile harikalar yarattı ve onları son kampanyada şaşırtıcı şekilde 6. sıraya ve Avrupa'ya taşıdı.

Ancak Nottingham Forest, Anfield'a yaptığı son ziyaretleri güzel hatırlayacaktır. Forest, burada çıktığı son iki maçını kazandı. Bu, kulübün 1963'ten bu yana bu ikonik statta aldığı ilk üst üste iki galibiyet oldu.

GOAL, Liverpool - Nottingham Forest maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar olduklarını sizin için derledi.

Liverpool - Nottingham Forest Premier League maçı ne zaman?

Liverpool - Nottingham Forest maçının başlama saati, 29 Ağustos Cumartesi günü İngiltere saatiyle 12.30 olarak planlandı. Karşılaşma, Liverpool'daki Anfield'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 2 29 Ağu 2026 - 07:30 Anfield

Liverpool - Nottingham Forest Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden kombine biletlere ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetilir.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsayı önlemeye yönelik mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtır:

Kombine bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Liverpool - Nottingham Forest Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A Kategorisi'ne girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahiptir.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahiptir. Kale arkası üst kat koltuklar ise daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyat üzerinden iç saha bileti satın almak için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda ulaşılması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine bilet sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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