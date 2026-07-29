Andoni Iraola, 29 Ağustos Cumartesi günü Liverpool'un başındaki ilk resmi iç saha maçında Anfield çimine adım attığında sıcak bir karşılama almayı garantilemiş durumda. Siz de bugünden bilet alarak bu ana tanıklık edebilir ve Liverpool'un Nottingham Forest karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini yerinde görebilirsiniz.

Geçen sezonu beşinci sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi bileti almasına rağmen, Liverpool için bu standartların altında bir performanstı ve Arne Slot'a görevine mal oldu. Yerine ise Bournemouth'ta geçirdiği üç sezonda güney sahili ekibiyle harikalar yaratan Iraola geldi. İspanyol teknik adam, geçen sezon onları dikkat çekici şekilde 6. sıraya ve Avrupa'ya taşıdı.

Ancak Nottingham Forest, Anfield'a yaptığı son deplasman ziyaretlerini güzel hatırlayacaktır. Forest, buradaki son iki maçını kazandı ve kulüp, 1963'ten bu yana ilk kez bu ikonik statta üst üste galibiyet aldı.

GOAL, Liverpool - Nottingham Forest maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Liverpool - Nottingham Forest Premier League maçı ne zaman?

Liverpool - Nottingham Forest maçının başlama saati, 29 Ağustos Cumartesi günü Liverpool'daki Anfield'da BST ile 12.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 2 29 Ağu 2026 - 07:30 Anfield

Liverpool - Nottingham Forest Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, maça haftalar kala belirlenen zaman aralığında çekilişe katılmak için kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler, kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satış, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Liverpool - Nottingham Forest Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları farklı kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A kategorisine girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyat üzerinden iç saha bileti satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alırlar. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır. Genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine neredeyse hiç düşmez.

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