Premier Lig'in yeni ekiplerinden Forest'ın kadrosunu güçlendirmek için yaptığı hamle Liverpool'a da yaradı.

Nottingham Forest, Union Berlin formasıyla çıkış yapan Taiwo Awoniyi için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kulübün transfer rekorunu kırdı.

Liverpool Echo'nun haberine göre; bu miktarın 2 milyon euro'luk kısmı ise Liverpool'un kasasına girdi.

2015'te ülkesi Nijerya'dan Liverpool'a gelen 24 yaşındaki forvet aradan geçen yedi yılda Premier Lig'de maça çıkma şansı bulamamıştı.

Kendini kanıtlamak istiyor

Liverpool'a transfer olduğunda çalışma izni alamayan Nijeryalı forvet altı yılda tam altı farklı takıma kiralandı.

Meryseyside ekibi Awoniyi'yi geçen yaz 8.5 milyon euro karşılığında Union Berlin'e satmıştı.

Alman ekibiyle yapılan anlaşmada yer alan maddeye göre bir sonraki satıştan %10 pay alma hakkı olan Liverpool, 2 milyon euro'yu cebine koydu.

Almanya'da dikkat çekti

Awoniyi 2021/22 sezonunda önemli bir sıçrama yapan genç oyuncu Bundesliga'da çıktığı 31 maçta 15 gol attı.

Union Berlin formasıyla 65 maçta 25 gol kaydeden Awoniyi, Nijerya milli takımıyla çıktığı dört maçta ise bir kez fileleri sarstı.

Forest'a imzayı attıktan sonra yaptığı ilk açıklamada Premier Lig'de oynamanın hayali olduğunu söyleyen Awoniyi, takımın yaz döneminde kadroya kattığı ilk isim.