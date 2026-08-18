Liverpool - Nottingham Forest biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Andoni Iraola, 29 Ağustos Cumartesi günü Liverpool’un başında Anfield’da çıkacağı ilk resmi iç saha maçında sıcak bir karşılama almayı garantiledi. Siz de biletlerinizi bugün ayırtarak bu ana tanıklık edebilir ve Liverpool’un Nottingham Forest karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini görebilirsiniz.

Geçen sezonu beşinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi bileti almasına rağmen, bu Liverpool için ortalamanın altında bir performanstı ve Arne Slot’un görevine mal oldu. Üç sezon boyunca güney kıyısı ekibi Bournemouth ile harikalar yaratan Iraola göreve geliyor. Son kampanyada takımı inanılmaz şekilde 6. sıraya ve Avrupa’ya taşıdı.

Ancak Nottingham Forest, Anfield’a yaptığı son ziyaretleri güzel anılarla hatırlayacaktır. Tricky Trees, buradaki son iki maçını kazandı ve ekip böylece 1963’ten bu yana ilk kez bu ikonik statta üst üste galibiyet aldı.

GOAL, Liverpool - Nottingham Forest maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizin için derledi.

Liverpool - Nottingham Forest Premier League maçı ne zaman?

Liverpool - Nottingham Forest maçının başlama saati, 29 Ağustos Cumartesi günü BST ile 12.30 olarak planlandı. Maç, Liverpool’daki Anfield’da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 2 29 Ağu 2026 - 07:30 Anfield

Liverpool - Nottingham Forest Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Liverpool - Nottingham Forest Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma yerinin konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar Kategori A’ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Liste fiyatından iç saha bileti satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman biletlerinde fiyatlandırma ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28’e kadar da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki en zor bulunabilen biletler arasında yer alırlar. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine çıkmaz.

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