Liverpool'un, Newcastle United'ın sol beki Lewis Hall için Manchester United'la yarışa katıldığı bildiriliyor. Ancak olası bir transfer, bir bek için dünya rekoru olacak 66 milyon sterlinin (79 milyon avro/86 milyon dolar) üzerinde bir bedel gerektirecek. İki Premier Lig rakibi de gelecek transfer dönemleri için plan yaparken İngiltere millî oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

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Liverpool, Hall'un durumunu yokladı

TEAMtalk'a göre Liverpool, Newcastle cephesinde bir fırsat doğarsa gelişmelerden haberdar olmak için Hall'un durumunu sordu. 22 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında United'a ses getirecek bir transferle güçlü biçimde anılmış , ardından eylülde çocukluğundan beri desteklediği kulüple 2031'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamıştı . Ancak Newcastle, gözde oyuncusunun kesinlikle satılık olmadığında ısrar ediyor.

United'ın savunma için ilgisi sürüyor

United'ın daha önce Hall'u kadrosuna katamaması, eski Chelsea altyapısı oyuncusuna duyduğu ilgiyi pek azaltmadı. Old Trafford'un yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, gol yemeye açık savunma hattını baştan aşağı yenilemek istiyor. Bu önceliğin önemi, geçen pazar Anfield'da alınan 4-0'lık ağır yenilgiyle iyice ortaya çıktı ve kulüp, üst düzey savunma takviyesi arayışını kararlılıkla sürdürüyor.

Hall ise St James' Park'ta Matthias Jaissle'nin takımının temel taşlarından biri hâline gelirken İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel yönetiminde millî takımda da parlamayı sürdürüyor. Habere göre Newcastle'ın benzeri görülmemiş bir teklif gelmedikçe diğer kulüplerin girişimlerine direnmekte kararlı olmasının nedeni de Hall'un bu hızlı yükselişi.

Liverpool yönetimi Kerkez'in yerine takviyeyi değerlendiriyor

Liverpool'un da devreye girmesi, İngiltere'nin en büyük iki rakibi arasında olası bir transfer mücadelesinin önünü açtı. Anfield'da transferden sorumlu yöneticilerin, Macaristan millî oyuncusu Milos Kerkez'in 2025'te Bournemouth'tan Merseyside'a 40 milyon sterlinlik bedelle gelmesinden bu yana gösterdiği gelişimi yetersiz bulduğu belirtiliyor.

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23 yaşındaki oyuncu, pazar günü United karşısında alınan farklı galibiyette 90 dakikanın tamamında oynasa da genel istikrarı ve gelişimi, yönetimi uzun vadeli bir sol bek takviyesini değerlendirmeye yöneltti. Ülke içinde yetişmiş oyuncu statüsü, Premier Lig'de kendini kanıtlamış olması ve kuşağının en iyilerinden biri olarak görülmesi sayesinde Hall, Borussia Dortmund'dan Daniel Svensson'ın önünde Liverpool'un öncelikli hedefi hâline geldi.

Transfer mücadelesi yazın yaşanabilir

Şu anda ocak ayında resmî bir teklif yapılacağına dair pek işaret yok. Liverpool ile United arasında ciddi bir mücadelenin gelecek yaz başlaması çok daha olası. Hall şimdilik Jaissle yönetimindeki Newcastle'ın ilerlemesine yardımcı olmaya ve Tuchel'in İngiltere kadrosundaki yerini sağlamlaştırmaya odaklanacak. İki Premier Lig rakibi de Newcastle'ın kararlılığını sınayıp sınamayacaklarına karar vermeden önce önümüzdeki aylarda oyuncunun gelişimini yakından izlemeyi sürdürecek.