Liverpool mu, PSG mi? Fildişi Sahili teknik direktörü, "Filler"in yıldızı hakkındaki tartışmalara yanıt verdi

Fildişi Sahili Milli Takımı teknik direktörü Emery Faye, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin "Filler"in yıldızı Yan Diomande'ye gösterdiği yoğun ilgiye değindi ve turnuva başlamadan önce bile etrafını saran bu büyük ilginin ortasında, şu anda 2026 Dünya Kupası'nda yer alan oyuncunun ne düşündüğünü açıkladı.

Almanya'nın Leipzig kulübünün yıldızı Diomande, Fildişi Sahili milli takımının açılış maçında herkesi büyüledi ve Ekvador'u 1-0 yendikleri maçta dripling becerileriyle dikkatleri üzerine çekti.

Fay, maçın ardından basına şunları söyledi: "Fransa'da hazırlık yaparken gazeteciler bana (Diomande'nin) Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu söylediler."

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Ve ekledi: "Burada ise bana Liverpool ile imzalamak üzere olduğunu söylüyorlar! Bilmiyorum, ama şu anda Dünya Kupası'na odaklanacak."

"Ondan sonra kariyerini düşünebilir," diye devam eden teknik direktör, transfer piyasasındaki gereksiz dikkat dağınıklıklarından uzak durmasını diledi.

Genç oyuncunun karakterini överek sözlerine devam etti: "Yan... Ne diyebilirim ki? Bunu kelimelerle ifade edemem."

Fildişi Sahili teknik direktörü sözlerini şöyle tamamladı: "O çok yetenekli, ama yeteneğinin yanı sıra, henüz genç ve gelişecek. Yan gibi biriyle çalışmak çok kolay."

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Mohamed Salah'ın ayrılmasının ardından hem Liverpool hem de Paris Saint-Germain için önemli bir hedef olan Diomande, Ekvador karşısında 5 şut pası verdi, 4 dripling yaptı ve 11 ikili mücadeleden galip çıktı.

Maçın başında bu yetenekli oyuncu, genellikle bireysel becerisi yüksek oyunculara karşı sakin davranan güçlü savunmacı Pierro Hinkapi'yi (Arsenal) defalarca alt etti.