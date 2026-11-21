Mauricio Pochettino'nun pazar günü Manchester United'ın başında ilk maçına çıkacağı Anfield, son dönemin en öngörülemez karşılaşmalarından birine hazırlanıyor. Premier League'deki bu kritik maç, uzmanları ikiye böldü. Kulüp efsaneleri Gary Neville ve Jamie Carragher da sonuca ilişkin ortak bir tahminde buluşamadı.

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Pochettino'nun ilk maçı belirsizliği artırıyor

Pochettino'nun Old Trafford'a gelişi, İngiliz futbolunun en köklü rekabetlerinden birine yeni bir merak unsuru kattı. Arjantinli teknik adam, önemli bir istikrarsızlık döneminin ardından Michael Carrick'in yerini almak üzere Manchester United ile iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

İlk 10 maçın ardından Premier League'de 18. sırada bulunan United için Merseyside deplasmanı, eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörünün görevine zorlu bir başlangıç olacak.

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, yeni bir teknik direktörün göreve gelmesiyle ortaya çıkan taktiksel belirsizliğe ilişkin kaygılarını dile getirdi. Maç öncesinde konuşan Iraola, Manchester United'ın belirgin bir taktiksel avantaja sahip olduğunu kabul etti . Bunun nedeni, ekibinin Pochettino'nun takımını nasıl sahaya süreceğine dair yakın dönemden bir referansının olmaması. Liverpool ligde dördüncü sırada olsa da Iraola, ligdeki sekiz maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen rakibinin öngörülemezliğinin farkında.

Neville, tahminine rağmen savunmadaki zaaflardan endişeli

Neville, Pochettino'nun devraldığı kadronun kalitesi konusunda, özellikle de savunma hattında şüpheci. Eski United kaptanı, yeni bir teknik direktörün takıma psikolojik açıdan katkı sağlayabileceğini ancak kadrodaki yapısal sorunların sürdüğünü düşünüyor. Neville, Overlap'in yakın tarihli bir bölümünde, "Savunmanın yeterince iyi olduğunu düşünmüyorum. Savunma gol yiyecek, teknik direktörün kim olduğu umurumda değil," dedi. Yine de eski takımının yenileceğini tahmin etmeyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Ama bence maç berabere bitecek. Muhtemelen."

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United, Anfield'daki yakın dönem performansından bir ölçüde teselli bulabilir. Takım, Mart 2023'teki ağır yenilgiden bu yana bu statta kaybetmedi. Geçen sezon Harry Maguire'ın son dakikalarda attığı kafa golü, konuk ekibe 2-1'lik galibiyeti getirmiş ve bu eşleşmede takımların form durumunun çoğu zaman belirleyici olmadığını göstermişti. Ancak Pochettino'nun ilk maçında bazı önemli oyuncularından yoksun kalması bekleniyor. Marcus Rashford, Manuel Ugarte ve Benjamin Sesko forma giymesi beklenmeyen isimler arasında.

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Carragher, Liverpool'un United'ın düşüşünden yararlanacağını düşünüyor

Carragher, eski rakibinin şansını değerlendirirken çok daha net konuştu. Yorumcu, United'ın Anfield'dan bir puanla ayrılabileceği fikrine gülerek iki takım arasında bu sezon şimdiye kadar görülen kalite farkına dikkat çekti.

Konuk ekibin beraberlik alıp alamayacağı sorulduğunda Carragher şakayla, "Alabilirler, elbette alabilirler. Almayacaklar ama elbette alabilirler," dedi. Açık bir maç bekleyen Carragher, Iraola'nın elindeki hücum gücünün sonunda zorlanan United savunmasına üstün geleceğini düşünüyor.

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Eski Liverpool savunmacısı, iki takımın da gol bulmasını bekliyor ancak şampiyonluk yarışındaki rakipler üzerindeki baskıyı sürdürecek bir ev sahibi galibiyetinden emin. Carragher, "Liverpool'un da gol yiyeceğini düşünüyorum ama tahminim Liverpool lehine 3-1," diye ekledi.

United, Lisandro Martinez'in dönüşünün savunmasına istikrar kazandırmasını umarken Liverpool da oyuncularının fiziksel durumuna ilişkin sevindirici haberler aldı. Jeremie Frimpong ve Ryan Gravenberch A takım antrenmanlarına döndü. Virgil van Dijk ve Dominik Szoboszlai ise son millî arada fiziksel durumlarına ilişkin yaşanan hafif endişeleri geride bırakarak forma giyebilecek duruma geldi.