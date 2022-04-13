Liverpool mu, Manchester City mi? Hangi Premier Lig ekibi en zorlu fikstüre sahip?

İdil Erin Tetik
Getty

Dünyadaki en iyi iki takım, 2021-22 sezonunda İngiltere şampiyonu olmak için mücadele ediyor.

Premier Lig, dünya futbolunun en rekabetçi ve keyifli liglerinden biri olarak kabul ediliyor ve 2021-22 sezonu, Manchester City ile Liverpool'un verdiği şampiyonluk mücadelesiyle daha çok heyecan kazandı.

Dünyanın en iyi iki takımı, Premier Lig'de kupayı kaldırma umuduyla yola devam ediyor.

Pep Guardiola'nın ekibi yedi maç kala küçük bir avantaja sahip ancak Jürgen Klopp'un takımı her şeyin üstesinden gelmeye hazır. En zor yarış kimin? GOAL Türkiye ile göz atalım.

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En zor yarış kimin?

Manchester City, son dört sezonun üçünde şampiyonluk yaşadı ve Premier Lig yarışının yanı sıra FA Cup ile Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veriyor.

Manchester City'nin Premier Lig'de kalan fikstürü:

Tarih

Rakip

E/D

Nisan 20

Brighton

E

Nisan 23

Watford

E

Nisan 30

Leeds

D

Mayıs 8

Newcastle

E

Mayıs 15

West Ham

D

Mayıs 22

Aston Villa

E

Tarih Belli Değil

Wolves

D

Liverpool, 2020'de 30 yıllık bir bekleyişe son verdi ve Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Klopp yönetimindeki ekip bu sene İngiltere Lig Kupası, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyor.

Liverpool'un Premier Lig'de kalan fikstürü:

Tarih

Rakip

E/D

Nisan 19

Man Utd

E

Nisan 24

Everton

E

Nisan 30

Newcastle

D

Mayıs 7

Tottenham

E

Mayıs 10

Aston Villa

D

Mayıs 15

Southampton

D

Mayıs 22

Wolves

E

Rakip rakiplerin ortalama lig sıralaması

Guardiola'nın ekibi, şu anda puan tablosunun alt sırasında yer alan ekiplere karşı beş maç oynayacak.

Wolverhampton ile West Ham, Avrupa potasına girmek için baskı yaparken, Watford ile Leeds kümede kalma savaşıyla Guardiola'nın ekibinin karşısına çıkacak.

Rakip

Lig sıralaması

Brighton

11

Watford

19

Leeds

16

Newcastle

15

West Ham

6

Aston Villa

12

Wolves

8

Ortalama

12.6

Liverpool ise Manchester City ile oynayacağı FA Cup yarı final mücadelesinin ardından ezeli rakibi Manchester United'ı ziyaret edecek.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, Tottenham mücadelesini yara almadan geçmek isteyecek ancak Antonio Conte önderliğinde iyi bir grafik yakalayan takıma karşı işleri kolay olmayacak.

Rakip

Lig sıralaması

Man Utd

7

Everton

17

Newcastle

15

Tottenham

4

Aston Villa

12

Southampton

14

Wolves

8

Ortalama

11

Rakiplerin ortalama puanları

Manchester City'ye karşı oynayacak Brighton ile Watford, son altı maçtan sadece dört puan çıkarabildiler ve formsuzlar.

Leeds, Wolverhampton, Newcastle ve hatta altıncı sıradaki West Ham son haftalarda istikrarlılık için mücadele ederken Aston Villa son dönemlerde iyi bir formda değil.

Rakip

Mevcut puanı

Brighton

37

Watford

22

Leeds

33

Newcastle

34

West Ham

51

Aston Villa

36

Wolves

49

Ortalama

37.4

Liverpool'a bakarsak ise Kırmızı Şeytanlar son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildiler ve en son Everton'a 1-0 mağlup oldular.

Kırmızılar için en ciddi tehdidi ise Conte'nin ekibi Tottenham gösteriyor.

Rakip

Mevcut puanı

Man Utd

51

Everton

28

Newcastle

34

Tottenham

57

Aston Villa

36

Southampton

36

Wolves

49

Ortalama

41.6