Liverpool mu, Manchester City mi? Hangi Premier Lig ekibi en zorlu fikstüre sahip?

Premier Lig, dünya futbolunun en rekabetçi ve keyifli liglerinden biri olarak kabul ediliyor ve 2021-22 sezonu, Manchester City ile Liverpool'un verdiği şampiyonluk mücadelesiyle daha çok heyecan kazandı.

Dünyanın en iyi iki takımı, Premier Lig'de kupayı kaldırma umuduyla yola devam ediyor.

Pep Guardiola'nın ekibi yedi maç kala küçük bir avantaja sahip ancak Jürgen Klopp'un takımı her şeyin üstesinden gelmeye hazır. En zor yarış kimin? GOAL Türkiye ile göz atalım.

En zor yarış kimin?

Manchester City, son dört sezonun üçünde şampiyonluk yaşadı ve Premier Lig yarışının yanı sıra FA Cup ile Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veriyor.

Manchester City'nin Premier Lig'de kalan fikstürü:

Tarih Rakip E/D Nisan 20 Brighton E Nisan 23 Watford E Nisan 30 Leeds D Mayıs 8 Newcastle E Mayıs 15 West Ham D Mayıs 22 Aston Villa E Tarih Belli Değil Wolves D

Liverpool, 2020'de 30 yıllık bir bekleyişe son verdi ve Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Klopp yönetimindeki ekip bu sene İngiltere Lig Kupası, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyor.

Liverpool'un Premier Lig'de kalan fikstürü:

Tarih Rakip E/D Nisan 19 Man Utd E Nisan 24 Everton E Nisan 30 Newcastle D Mayıs 7 Tottenham E Mayıs 10 Aston Villa D Mayıs 15 Southampton D Mayıs 22 Wolves E

Rakip rakiplerin ortalama lig sıralaması

Guardiola'nın ekibi, şu anda puan tablosunun alt sırasında yer alan ekiplere karşı beş maç oynayacak.

Wolverhampton ile West Ham, Avrupa potasına girmek için baskı yaparken, Watford ile Leeds kümede kalma savaşıyla Guardiola'nın ekibinin karşısına çıkacak.

Rakip Lig sıralaması Brighton 11 Watford 19 Leeds 16 Newcastle 15 West Ham 6 Aston Villa 12 Wolves 8 Ortalama 12.6



Liverpool ise Manchester City ile oynayacağı FA Cup yarı final mücadelesinin ardından ezeli rakibi Manchester United'ı ziyaret edecek.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, Tottenham mücadelesini yara almadan geçmek isteyecek ancak Antonio Conte önderliğinde iyi bir grafik yakalayan takıma karşı işleri kolay olmayacak.

Rakip Lig sıralaması Man Utd 7 Everton 17 Newcastle 15 Tottenham 4 Aston Villa 12 Southampton 14 Wolves 8 Ortalama 11

Rakiplerin ortalama puanları

Manchester City'ye karşı oynayacak Brighton ile Watford, son altı maçtan sadece dört puan çıkarabildiler ve formsuzlar.

Leeds, Wolverhampton, Newcastle ve hatta altıncı sıradaki West Ham son haftalarda istikrarlılık için mücadele ederken Aston Villa son dönemlerde iyi bir formda değil.

Rakip Mevcut puanı Brighton 37 Watford 22 Leeds 33 Newcastle 34 West Ham 51 Aston Villa 36 Wolves 49 Ortalama 37.4

Liverpool'a bakarsak ise Kırmızı Şeytanlar son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildiler ve en son Everton'a 1-0 mağlup oldular.

Kırmızılar için en ciddi tehdidi ise Conte'nin ekibi Tottenham gösteriyor.