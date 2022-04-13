Liverpool mu, Manchester City mi? Hangi Premier Lig ekibi en zorlu fikstüre sahip?
Premier Lig, dünya futbolunun en rekabetçi ve keyifli liglerinden biri olarak kabul ediliyor ve 2021-22 sezonu, Manchester City ile Liverpool'un verdiği şampiyonluk mücadelesiyle daha çok heyecan kazandı.
Dünyanın en iyi iki takımı, Premier Lig'de kupayı kaldırma umuduyla yola devam ediyor.
Pep Guardiola'nın ekibi yedi maç kala küçük bir avantaja sahip ancak Jürgen Klopp'un takımı her şeyin üstesinden gelmeye hazır. En zor yarış kimin? GOAL Türkiye ile göz atalım.
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En zor yarış kimin?
Manchester City, son dört sezonun üçünde şampiyonluk yaşadı ve Premier Lig yarışının yanı sıra FA Cup ile Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veriyor.
Manchester City'nin Premier Lig'de kalan fikstürü:
Tarih
Rakip
E/D
Nisan 20
Brighton
E
Nisan 23
Watford
E
Nisan 30
Leeds
D
Mayıs 8
Newcastle
E
Mayıs 15
West Ham
D
Mayıs 22
Aston Villa
E
Tarih Belli Değil
Wolves
D
Liverpool, 2020'de 30 yıllık bir bekleyişe son verdi ve Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Klopp yönetimindeki ekip bu sene İngiltere Lig Kupası, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyor.
Liverpool'un Premier Lig'de kalan fikstürü:
Tarih
Rakip
E/D
Nisan 19
Man Utd
E
Nisan 24
Everton
E
Nisan 30
Newcastle
D
Mayıs 7
Tottenham
E
Mayıs 10
Aston Villa
D
Mayıs 15
Southampton
D
Mayıs 22
Wolves
E
Rakip rakiplerin ortalama lig sıralaması
Guardiola'nın ekibi, şu anda puan tablosunun alt sırasında yer alan ekiplere karşı beş maç oynayacak.
Wolverhampton ile West Ham, Avrupa potasına girmek için baskı yaparken, Watford ile Leeds kümede kalma savaşıyla Guardiola'nın ekibinin karşısına çıkacak.
Rakip
Lig sıralaması
Brighton
11
Watford
19
Leeds
16
Newcastle
15
West Ham
6
Aston Villa
12
Wolves
8
Ortalama
12.6
Liverpool ise Manchester City ile oynayacağı FA Cup yarı final mücadelesinin ardından ezeli rakibi Manchester United'ı ziyaret edecek.
Jürgen Klopp'un öğrencileri, Tottenham mücadelesini yara almadan geçmek isteyecek ancak Antonio Conte önderliğinde iyi bir grafik yakalayan takıma karşı işleri kolay olmayacak.
Rakip
Lig sıralaması
Man Utd
7
Everton
17
Newcastle
15
Tottenham
4
Aston Villa
12
Southampton
14
Wolves
8
Ortalama
11
Rakiplerin ortalama puanları
Manchester City'ye karşı oynayacak Brighton ile Watford, son altı maçtan sadece dört puan çıkarabildiler ve formsuzlar.
Leeds, Wolverhampton, Newcastle ve hatta altıncı sıradaki West Ham son haftalarda istikrarlılık için mücadele ederken Aston Villa son dönemlerde iyi bir formda değil.
Rakip
Mevcut puanı
Brighton
37
Watford
22
Leeds
33
Newcastle
34
West Ham
51
Aston Villa
36
Wolves
49
Ortalama
37.4
Liverpool'a bakarsak ise Kırmızı Şeytanlar son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildiler ve en son Everton'a 1-0 mağlup oldular.
Kırmızılar için en ciddi tehdidi ise Conte'nin ekibi Tottenham gösteriyor.
Rakip
Mevcut puanı
Man Utd
51
Everton
28
Newcastle
34
Tottenham
57
Aston Villa
36
Southampton
36
Wolves
49
Ortalama
41.6