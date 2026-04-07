Liverpool mu, Manchester City mi? Alonso, Premier Lig'e adım atmaya hazırlanıyor

Eski Real Madrid teknik direktörü İspanyol Xabi Alonso, önümüzdeki sezon teknik direktörlük koltuğuna geri dönmeye hazırlanıyor, ancak bu kez Premier Lig'de.

Geçen yaz göreve gelen Alonso, Real Madrid'in teknik direktörlüğünde yarım sezondan fazla kalamadı ve Ocak ayında Barcelona'ya karşı 3-2 yenildikleri İspanya Süper Kupası finalinin ardından görevinden ayrıldı.

Özellikle Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile elde ettiği büyük başarıların ardından, 2023-2024 sezonunda takımı yenilgisiz bir şekilde lig şampiyonluğuna taşıyıp Almanya Kupası'nı da kazanmasıyla, birçok işaret Alonso'nun Santiago Bernabéu'da daha uzun süre kalacağına işaret ediyordu.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, Alonso artık yeni bir proje başlatmak isteyen kulüpler için değerli bir fırsat haline geldi. Bunların başında Premier Lig'den Liverpool ve Manchester City geliyor.

Gazete, Alonso'nun önümüzdeki yazdan itibaren Liverpool veya Manchester City'yi yönetmesi için aday olduğunu belirtti.

Alonso, futbol kariyeri boyunca bir süre Liverpool'da forma giydi ve 2005 yılında Reds ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Arne Slot'un görevden alınması durumunda en ideal seçenek olarak görülüyor.

47 yaşındaki Hollandalı teknik direktör, geçen Cumartesi günü İngiltere Kupası çeyrek finalinde Liverpool'un Manchester City'ye 4-0'lık ağır yenilgisinin yanı sıra Premier Lig'deki kötü sonuçlar nedeniyle artan baskı altında.

Gazete, Liverpool'un Manchester City ile rekabet etme riskiyle karşı karşıya olduğunu, çünkü Guardiola'nın bu sezonun sonunda ayrılması durumunda onun halefi olacağı da düşünülüyor.

Guardiola'nın mevcut sezonun sonunda Manchester City'de kalıp kalmayacağına dair şüpheler var, zira birçok basın haberi onun bu sezonun United'daki son sezonu olduğunu belirtiyor.