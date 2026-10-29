Liverpool, yaklaşan kış transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek amacıyla Monaco'nun oyun kurucusu Lamine Camara'nın temsilcileriyle yeni görüşmelere başladı. Chelsea'nin Bournemouth'un yetenekli oyuncusu Alex Scott'a yönelerek Camara'ya olan önceki ilgisini azaltmasının ardından Merseyside ekibi transfer yarışında öne çıktı.

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Anfield yöneticileri yeni görüşmeler başlattı

The Sun'ın haberine göre Liverpool, 22 yaşındaki Senegalli millî futbolcunun yeni yıl öncesinde transfer durumundan haberdar olmak için yakın çevresiyle temasa geçti. Enerjik orta saha oyuncusunun yaz transfer döneminin sonlarına doğru Stamford Bridge'e gitmesi için yapılan girişim sonuçsuz kalsa da, Anfield'a transferine ilişkin görüşmeler hız kazanıyor. Chelsea ise transfer çalışmalarında odağını Bournemouth'un yıldızı Scott'a çevirdi.

Monaco teknik direktörü oyuncusunun bitmeyen enerjisini övdü

İngiltere'ye transferinin gerçekleşmemesinin performansını etkilemesine izin vermeyen genç oyuncu, bu sezon Monaco'nun 12 maçının 10'una ilk 11'de başladı. İki gol ve bir asistlik katkısıyla takımının Ligue 1'de dördüncü sıraya yükselmesine yardımcı oldu. Hayal kırıklığıyla geçen yazın ardından sergilediği profesyonellik, atletizm ve direnç, İngiliz futbolunun fiziksel gerekliliklerine ideal biçimde uyduğunu düşünen Liverpool gözlemcilerini etkiledi.

Orta saha oyuncusunun performansını ve çalışma azmini L'Equipe'e verdiği yakın tarihli röportajda öven Monaco teknik direktörü Filipe Luis, şunları söyledi: “20 yıl sonra onun gibi pek çok oyuncu görebiliriz. Futbol oynarken maraton koşabilir, 90 dakika boyunca temposunu hiç düşürmeden oynayabilir. Oyunun geleceğini temsil ediyor.”

Senegalli futbolcular İngiltere'de başarılı performans sergiliyor

Sezon ortasında bir anlaşmaya varılması henüz garanti olmasa da Camara, yakın arkadaşı Nicolas Jackson ve yükselen yetenek Ibrahim Mbaye dâhil olmak üzere Premier League'deki millî takım arkadaşlarının performanslarını yakından takip ediyor.

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Aston Villa, Manchester City'nin üst düzey ligde sezona kayıpsız başlangıcına son verirken iki oyuncu da öne çıktı: Jackson iki gol attı, Mbaye ise bir asist yaptı.

Aynı maçta City'nin teselli golünün asistini de vatandaşları Iliman Ndiaye yaptı. The Sun'ın aynı haberine göre üçlü, daha sonra Senegal millî takımının WhatsApp grubunda bir kutlama fotoğrafı paylaştı. Bu da Monaco'lu orta saha oyuncusunun İngiltere'de kendini sınama isteğini daha da artırdı.

Kış transferi karşılıklı uzlaşma gerektiriyor

Ocak ayında bir transfer hâlâ mümkün ancak sezon ortasında anlaşmaya varılması, Liverpool, Monaco ve oyuncunun finansal ve sözleşmeye ilişkin konularda taviz vermesini gerektirecek. Monaco, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi doğrultusunda kışın oyuncuyu satmaya yanaşmazsa Liverpool gelecek yaz transfer için yeniden harekete geçebilecek konumda. Her iki durumda da Camara, yakında Premier League'deki millî takım arkadaşlarına katılacak gibi görünüyor.