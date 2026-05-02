Liverpool, Micky van de Ven'in yanı sıra Hollanda milli takımından bir oyuncu daha kadrosuna katmak istiyor: görüşmeler başladı

Liverpool, Jan Paul van Hecke ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Voetbal International, bu haberi Cumartesi öğleden sonra duyurdu. 25 yaşındaki stoper, bu yaz büyük olasılıkla şu anki kulübü Brighton & Hove Albion'dan ayrılacak.

Anfield ve Van Hecke'nin çevresindeki kaynaklar, dergiye Liverpool'un sağ ayakla oynayan oyuncuyla temasa geçtiğini doğruladı. Ancak rekabet hiç de azımsanmayacak kadar şiddetli: Van Hecke daha önce Chelsea, Newcastle United ve Tottenham Hotspur gibi kulüplerle de anılmıştı.

Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un Van Hecke ile ilgilenmesi bu ilk kez olmuyor. Feyenoord'un teknik direktörüyken de Zeeland doğumlu oyuncuyu De Kuip'e getirmek istemişti.

Van Hecke'nin Brighton ile 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiliz kulübü, Van Hecke'nin sözleşmesini feshetmeyi planlıyordu ancak VI'ya göre, defans oyuncusu geçen yaz bu görüşmeleri durdurmuştu.

Ondan biraz daha kazanç elde etmek için, Brighton açısından en uygun olanı Van Hecke'nin bu yaz ayrılmasıdır. Transfermarkt tarafından piyasa değeri 35 milyon euro olarak tahmin edilen ve Hollanda milli takımında 10 kez forma giymiş olan oyuncu da bir adım atmak istiyor gibi görünüyor.

Van Hecke, 2020 yılında Brighton tarafından NAC Breda'dan transfer edilmişti. Ardından sc Heerenveen ve Blackburn Rovers'a kiralanmıştı. Premier League'de şu anda altıncı sırada yer alan takımda şu ana kadar 127 resmi maçta forma giydi (4 gol, 6 asist).

Daha önce başka bir Hollanda milli oyuncusu olan Micky van de Ven de Liverpool ile anılmıştı. Defans oyuncusu, Liverpool ve Manchester United arasında seçim yapabilir ve güvenilir kaynak Ben Jacobs'a göre ilk kulübe açık bir tercihi var.