Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Zlatan Ibrahimovic'in yaşını espri konusu yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Milan'a konuk olan Liverpool, 2-1 kazanarak grup aşamasında altıda altıda yapan ilk İngiliz ekibi oldu.

Bu sezon Serie A'da dokuz maçta altı gol atarak yıllara meydan okuyan Zlatan Ibrahimovic, Liverpool karşısında ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalmasına rağmen gol sevinci yaşayamadı.

Milan grupta dört puanla son sırayı alarak Avrupa'ya veda ederken, Ibrahimovic'de Devler Ligi defterini dört maçta sıfır golle tamamladı.

Ne söyledi?

Maç öncesinde basına konuşan Klopp, San Siro'da ilk kez sahaya çıkmaktan duyduğu heyecanı dile getirirken, Ibrahimovic'ten övgüyle bahsetti.

"54 yaşındayım ve ilk kez San Siro'ya geliyorum. Bu kadar beklemek zorunda kalmış olmam üzücü. Napoli'ye, Juventus'a ve Roma'ya karşı birkaç kez oynadım, ama buraya hiç gelmemiştim. Gerçekten olağanüstü bir stadyum."

"Ibrahimovic bir efsane. Genelde emekli olduktan sonra efsane olursunuz, ama o çoktan efsane oldu. 40 yaşında ve hala oynamaya devam ediyor."

"Sağlam bir karaktere sahip. Birçok konuda kendi fikirleri var ve insanların ne dediğine kulak asmıyor. Bu hoşuma gidiyor. Umarım maçtaki performansı da hoşuma gider."

Klopp, Ibrahimovic'in yaşıyla ilgili bir espri yapmayı da ihmal etmedi.

"Ibrahimovic, yedek kulübemizdeki oyuncuların toplamıyla aynı yaşta."

Bırakmayı düşünmüyor

İsveçli yıldız ilerleyen yaşına rağmen hala emekliliği düşünmüyor. Ibrahimovic'in Milan'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek, ancak İtalyan devi yıldız oyuncuya şimdiden yeni kontrat için teklif götürdü.

Ibrahimovic ise devam etme konusundaki kararlılığını, "Mümkün olduğunca uzun süre oynamak istiyorum. Adrenaline sahip olduğum sürece devam edeceğim" sözleriyle dile getirmişti.

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