NE OLDU? Klopp, Kırmızılar orta saha sakatlık krizini hafifletmeye çalışırken son gün imzalayan Brezilyalı enternasyonalin gelişini tartıştı.

NE DEDİLER: Klopp, Premier Lig'in Everton maçından önce cuma günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Bu transfer için gerçekten çok mutluyum. O gerçekten iyi bir futbolcu, sanırım hepimiz bu konuda hemfikiriz.

"Zaten çok heyecan verici bir kariyeri vardı ve hala oldukça genç. Bir futbolcu için en iyi yaşta.

"Ritim veriyor, gerçekten iyi bir pasör, topa iyi ayak uyduruyor, ritmi talep edebiliyor ki bu oldukça önemli. Dar alanlarda gerçekten iyi. Onu çok seviyorum.

"Juventus, neden bu kadar kaliteli bir oyuncuyu bize yolladı? Juventus'a yüzde yüz uymadı, ancak bunu olumlu görüyorum, çünkü potansiyeli var.

"Açıkçası Juve'den farklı oynuyoruz ve hepimiz bunun oldukça iyi olacağını düşündük."

BÜYÜK RESİM: Klopp, Arthur'un henüz uluslararası onay alınmamışken Everton'a karşı oynamasının pek mümkün olmadığını doğruladı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çarşamba günü Napoli deplasmanında çıkabilir. "Bilgilerim, [uluslararası izin] yarına kadar gerçekleşmeyecek" dedi ve ekledi: "Hepimiz onun Napoli'ye karşı oynayacağını umuyoruz."

Arthur, 2020 yılının eylül ayında Barcelona'dan tam 76 milyon Euro bedelle Juventus'a transfer olmuştu.

Ve İtalyan ekibi, astronomik bir ücrete aldığı oyuncusunu 4.5 milyon Euro karşılığında Liverpool'a kiralık olarak yolladı.

VE DAHA FAZLASI: Klopp, Diogo Jota'nın bu sezon Everton'a karşı ilk kez Liverpool kadrosuna dönebileceğini de belirtti.

Thiago Alcantara, önümüzdeki hafta antrenmanlara geri dönecek, ancak Jordan Henderson'ın sakatlık sorunu devam ediyor.

Ibrahima Konate, Naby Keita, Calvin Ramsay ve Alex Oxlade-Chamberlain de takımdan uzak kaldı, ancak Darwin Nunez cezasının bitmesiyle takıma geri dönebilecek.