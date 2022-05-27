Real Madrid finali öncesinde Alman menajerin keyfi bir hayli yerindeydi.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, daha önce olduğu gibi neşeli bir basın toplantısına imza attı.

Alman hoca, Real Madrid ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde düzenlediği basın toplantısında yaşanan bir dil karışıklığının ardından espriyi patlattı.

Jürgen Klopp ne söyledi?

Sky Sports muhabiri, Klopp'a Almanca soru sormak istedi ve biraz konuştuktan sonra kendisine, soruyu İngilizce sorması için uyarı geldi.

Muhabir, kurduğu cümleyi İngilizce olarak başa aldıktan sonra Klopp, "Şimdi de Fransızca lütfen" diyerek salondaki herkesi güldürdü.

📺 Jurgen Klopp on Mo Salah's desire to win tomorrow:



"It’s normal that he wants to put things right. We want to put things right. We didn’t forget what happened that time." 🔴 pic.twitter.com/L2lafLeUE8 — Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 27, 2022

Klopp başka ne dedi?

Alman menajer, Real Madrid ile oynanacak final maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Dünyadaki herhangi bir spor dalında finale kalmak inanılmaz derecede büyük bir zevk.

"Ancak sonunda sadece bir kazanan olacak."

Klopp, Mohamed Salah'ın 2018'deki maçı hatırlatıp 'Real Madrid'den intikam alacağım' sözlerinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"İşleri yoluna koymak istemesi normal. İşleri yoluna koymak istiyoruz. O zaman olanları unutmadık."

2018'deki finalde ne olmuştu?

Şampiyonlar Ligi'nde 2018 yılında finalde Liverpool, yine Real Madrid ile karşılaştı.

30. dakikada sakatlanan Mohamed Salah, yerini Adam Lallana'ya bırakmak zorunda kalmış ve Liverpool, Loris Karius hatalarıyla damgasını vurduğu finali 3-1 kaybetmişti.

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