Liverpool Menajeri Jürgen Klopp: "Uluslar Ligi futboldaki en saçma fikirlerden biri"

Sezonun son bölümüne girilirken hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk iddiasını koruyan Liverpool'da Alman menajer Jürgen Klopp, UEFA'yı ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i hedef aldı.

UEFA'nın son yıllarda hayata geçirdiği Uluslar Ligi'ni saçma bir fikir olarak nitelendiren Klopp, kurumu oldukça sert bir şekilde eleştirdi.

Ne söylendi?

"Ceferin ile konuşmadık ama bana mesaj attı. Real Madrid ile oynayacağımız finalde kulüplere 20 bin bilet ayrıldı ve ona bu durumun saçma olduğunu söyledim.

"Bununla beraber Uluslar Ligi'nin de futbol dünyasındaki en saçma fikirlerden biri olduğunu düşünüyorum çünkü bazı oyuncuların 70'ten fazla maç oynadığı sezonlarda milli maçlarla beraber bu sayı 75'e kadar çıkıyor ve bu çılgınca.

"UEFA Şampiyonlar Ligi'nden daha fazla gelir elde edip, Uluslar Ligi'ni oynatmamasını tercih ederdim"

Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda hayata geçecek yeni formatını da değerlendiren Klopp, yeni formatı detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulamadığını ancak daha fazla maç oynayacak olmanın her zaman kötü bir fikir olacağını söyledi.

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