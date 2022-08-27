Alman menajer, son dönemde alınan kötü sonuçların faturasını kendisine de çıkardı.

Jürgen Klopp, yeni bir orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalamayı düşünebileceğini ve takımın ihtiyacına göre doğru oyuncunun seçileceğini ima etti. Sezona kötü bir başlangıç yapan Alman menajerin öğrencileri, ilerleyen dönemde yeniden zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

Ne söylendi?

Bournemouth ile karşılaşacakları maçtan önce gazetecilere konuşan Klopp, "Her şey başladığından beri bu tartışmayı yaptığımızı biliyorum.

"Ve bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız olmadığını söyleyen bendim, fakat bu konuda kesinlikle hata yaptım.

"Ancak asıl noktamız değişmedi. Bir şeyler yapacağız, ama doğru olanın ne olduğunu hep birlikte göreceğiz" dedi.

Büyük resim

Liverpool, Premier Lig'de henüz maç kazanamadı. İlk üç maçtan sonra, Kırmızılar sadece iki puan topladı ve şu anda, ligin alt sıralarında yer alıyor.

Thiago ve Naby Keita da dahil olmak üzere önemli orta saha oyuncuları şu anda darbeler nedeniyle sakatlıklarla boğuşuyor.

Ve bir süre sahadaki yerlerini alamayacaklar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA KLOPP

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Liverpool için sırada ne var?

Kırmızılar, bu hafta sonu Bournemouth'u Anfield'da ağırlarken mutlak galibiyet hedefliyor, çünkü daha fazla hata yapma lüksleri kalmadı.

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