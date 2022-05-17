Jurgen Klopp, Liverpool'un bu yaz Kylian Mbappe'yi transfer etme yarışında olmadığını söyledi. Ancak Kırmızılar'ın, Paris Saint-Germain yıldızının büyük hayranı olduğunu kabul etti.

PSG'deki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mbappe'nin geleceği şu anda çılgınca spekülasyonların konusu.

23 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'e katılma ihtimali yüksek. Ancak Fransa'daki bazı raporlar Liverpool'un, Mbappe'nin menajerleriyle temasa geçen kulüpler arasında olduğunu öne sürdü.

Klopp ne söyledi?

Liverpool, Monaco'daki gençlik yıllarından bu yana Mbappe'nin gelişimini takip ediyor ve Fransız yıldız, Klopp'un altındaki Liverpool oyun tarzının hayranı olarak biliniyor.

Alman menajer, pazartesi günü Southampton maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruyu şöyle yanıtladı:

"Elbette Kylian Mbappe ile ilgileniyoruz, kör değiliz!

"Oyuncuyla temas kurulup kurulmadığı hakkında söylenecek bir şey yok ama Kylian ve Liverpool arasında her şey hazır, her şey yolunda. Onu seviyoruz. Ondan hoşlanmıyorsanız, kendinizi sorgulamanız gerekir!

“Ama bu savaşların bir parçası olamayız. İşin içinde başka kulüpler var. Ama sorun değil. O hâlâ harika bir oyuncu."

Klopp, Salah ve Van Dijk'in sakatlıkları hakkında ne dedi?

Bu arada Klopp, hem Mohamed Salah hem de Virgil van Dijk'ın Liverpool'un Premier Lig'de Salı gecesi Southampton'la oynayacağı karşılaşmayı sakatlık nedeniyle kaçıracağını doğruladı.

Her iki oyuncu da cumartesi günü Chelsea'ye karşı oynanan FA Cup final maçı sırasında sorunlar yaşadı. Salı gecesi oynamayamayacaklar ancak bu hafta sonu Wolves karşısında sahada olmaları bekleniyor.

Klopp, ikilinin Southampton'a karşı oynama şansı sorulduğunda "Hayır" dedi.

"Virg kesinlikle yok. Ancak bu Chelsea maçından önce de oldukça açıktı. Çok maç oynadı ve cumartesi-salı tekrar oynaması mümkün olmayacaktı.

"İkisi de iyi. Hedef, her ikisinin de hafta sonu kadroda olmalarını sağlamak.

"Çok olumluyuz, Şampiyonlar Ligi finalinden şüphemiz yok ama Wolves maçında oldukça gerçekçiyiz. Ama yarınki maçta olamayacaklar.