NE OLDU? Kırmızılar'ın patronu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında - 1966'dan beri Avrupa'daki en kötü mağlubiyetleri - İtalya'da hüsran dolu 4-1'lik bir mağlubiyet yaşadı.

Ve Alman menajer, bu yenilgiden çok az dersler çıkarabileceklerinin altını çizerek hayal kırıklığını ifade etti.

NE SÖYLEDİLER: Salı günü Ajax ile oynayacakları maç öncesinde konuşan Klopp gazetecilere şunları söyledi:

"Oyuncularla bir toplantı yaptık. Maçı birçok kez izledim ve dürüst olmak gerekirse, gerçek bir korku filmi gibiydi.

"Çocuklar biliyordu, ama sonra tekrar görünce gerçekten bariz bir şekilde ortaya çıktı. Ben geldiğimden beri oynadığımız en kötü oyundu.

"Herkes Aston Villa'yı [Liverpool'un 2020'de 7-2 kaybettiği zamanı] ve yeterince hızlı olmadığımız bazı yerleri hatırlıyor, ancak en azından o maçlardan alınabilecek bazı şeyler vardı.

"Bu [Napoli] maçında hiçbir şey yok. Bunun neden olduğunu anlamamız gerekiyor. Bence [başlangıçtaki] 11'imizin sekizi kesinlikle onların seviyesinin altındaydı.

"Ve diğer üçü en üst seviyelerinde değildi, aslında normal bir sonuç aldık."

BÜYÜK RESİM: Liverpool, Napoli'de devre arasına 3-0 geride girdi, Victor Osimhen bu arada bir penaltı kaçırdı ve aradan sonra daha iyi performans göstermelerine rağmen, 4-1'lik yenilgileri kıtasal rekabetteki en ağırlarıydı.

56 yıl önce Ajax'a 5-1 yenildiğinden beri bu tür bir yenilgi yaşamamışlardı.

DAHA FAZLASI: Daha sonra bir gazeteci Klopp'a geçen haftaki Wolves maçının ertelenmesinin kendi takımının "ritmini kaybetmesine" neden olup olamayacağını sordu.

Klopp, gazetecinin sorduğu bu soruya sinirlendi ve açtı ağzını yumdu gözünü...

"Hangi ritimden bahsediyorsun sen? Bizim ritmimiz yok ki!

"Napoli maçını izlediğine emin misin sen? Keşke bu ritmimizi kaybetsek!"

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