Liverpool menajeri Jürgen Klopp'tan gazetecilere Salah yanıtı: Sizin suçunuz

2021 Ballon d'Or ödülü Lionel Messi'ye giderken, oylamada Mohamed Salah yedinci sırayı almıştı.

Messi bu ödülü yedinci kez kazanarak kendisine ait olan rekoru geliştirirken, ilk altıyı Robert Lewandowski, Jorginho, Karim Benzema, N’golo Kante ve Cristiano Ronaldo tamamladı.

Ne söyledi?

Basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan Klopp, Salah'ın yedinci sırada kalmasıyla ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

"Kararı vermek benim elimde değil. Ballon d'Or oylamasını gazeteciler yapmıyor mu? O zaman bana sormayın, bu sizin suçunuz."

"Eğer Salah'ın daha yukarda olması gerektiğine inanıyorsan, meslektaşlarını buna ikna etmelisin."

"Lionel Messi'ye kariyeri boyunca yaptıkları için bu ödülü verebilirsiniz, ama bu yıl Robert Lewandowski'nin kazanamaması... Ödülü almak kolay değil. Ama Mo kesinlikle daha yukarıda olmalıydı."

Liverpool'u sırtlıyor

Salah bu sezon Premier Lig'de çıktığı 13 maçta 11 gol atarak Liverpool'un şampiyonluk favorileri arasında yer almasında büyük rol oynadı.

Klopp, Salah'ın gollerine Çarşamba günü Everton karşısında da devam etmesini bekliyor.

"Derbiler her zaman özeldir, ama nihayetinde bu da bir futbol maçı. Biz de buna herhangi bir maç gibi yaklaşıyoruz."

"Form önemlidir, özellikle de iyi bir çizgi yakaladığınızda. İyi futbol oynadığımızda zorlu bir rakibe dönüşüyoruz. Yapmaya çalıştığımız da bu."