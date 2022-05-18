Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'tan eşcinsel oyuncu Jake Daniels'e destek: "Onunla gurur duyuyorum"

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, İngiliz ekibi Blackpool'un eşcinsel olduğunu açıklayan hücum oyuncusu Jake Daniels'i cesaretinden ötürü tebrik etti.

Takımının Southampton'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konnuşan Alman futbol adamı, 17 yaşındaki oyuncunun oldukça cesur bir açıklama yaptığını ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ne söylendi?

"Kendisini bunu yapacak kadar cesur hissetmesi harika. Onu konuşurken gördüğümde 17 yaşında olduğuna inanamadım.

"Belli ki çok olgun biri. Tüm futbol camiası elimizden gelenin en iyisini yapıp, onu desteklemeliyiz ve bunu yapacağımızdan yüzde 100 eminim. Söylediklerinde haklı ve mesajını iletme tarzına bayıldım. Bunu yapmanın doğru yolu tam olarak buydu.

Onu tanımıyorum ama gerçekten de gurur duyuyorum. 2022'de yaşıyoruz ve bu önemli bir adım. Daniels iyi bir başlangıç yaptı ve umarım diğerleri de onu takilp edip, aynı cesareti gösterebilir.

"Bu kesinlikle olağanüstü bir durum olurdu"

"Bilinmezliğe doğru bir adım"

Yaptığı açıklamanın futbol dünyası tarafından nasıl karşılanacağını kestiremediğini belirten Daniels, bilinmezliğe doğru bir adım attığını söylemişti.

Spor tarihi geçmişten bu yana eşcinseller de dahil olmak üzere marjinal gruplardan gelen insanları kabul etmekte zorlanan bir kitle olarak öne çıkarken, bu sezon bonservisi Chelsea'de bulunan Billy Gilmour'u hedef alan çok sayıda taraftar tepkisi, yönelime yönelik ayrımcılığın henüz ortadan kalkmadığını net bir şekilde ortaya koymuştu.

Bununla birlikte futboldaki çok sayıda ünlü ve saygı duyan isim hafta boyunca Daniels'in açıklamasını desteklerken, Klopp'un mesajı nefret söylemleri var olmaya devam etse de futbolcuları bu yöndeki açıklamaların arkasının gelmesi yönünde cesaretlendirebilir gibi görünüyor.

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