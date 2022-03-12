Jurgen Klopp, futbolu ve futbol taraftarlarını Roman Abramovich'in servetinin kökenine göz yummakla suçladı.

Liverpool menajeri, oyunun ve oyuna dahil olanların kulüp sahiplerine ve özellikle de paralarının nereden geldiğine dair artık daha ciddi soruların sorulması gerektiğini belirtiyor.

Abramoviç, perşembe günü İngiltere hükümeti tarafından yaptırıma uğradı ve Chelsea'nin sahibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bir ilişkisi olduğunu belirtti.

Gelişmeler, Premier Lig'de şok etkisi yarattı ve Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyon takımı Chelsea şu anda belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

Klopp ne dedi?

Liverpool'un hafta sonu Brighton ile yapacağı maç öncesinde, cuma günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Klopp, Chelsea'nin oyuncularına ve personeline duyduğu sempatiyi dile getirerek kulübün içinde bulunduğu durumdan Putin'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Daha sonra konuyla ilgili düşüncelerini belirtmeye devam eden Alman menajer, özellikle kulüp sahiplerinin daha fazla denetlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Klopp, gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

“Bana bu sorunun sorulması adil değil. Bu konuyu gerçekten umursayan oldu mu? Roman Abramovich Chelsea’yi satın aldığından bunu cidden kimse umursadı mı?

“Peki, Newcastle satın alındığında gerçekten umursayan birileri var mıydı? Taraftarlar bu konuyu gerçekten umursuyor mu?

“Net bir şekilde taraftarların ve futbolu yönetenlerin sorması gereken sorular bunlar.

"Abramovich'in parasının nereden geldiği çok açık. Bunu herkes biliyordu, ama biz kabul ettik. Bu bizim hatamız. Bu toplumun hatası, çünkü bunu hepimiz beraber onayladık.

"Artık bunu kabul edemeyiz ve onları cezalandırıyoruz. Bu Chelsea'nin hatası değil; bu herkesin hatası."

Liverpool'un sahiplerinden memnun

Klopp şunları ekledi: "Geçmiş kontrollerinin nasıl görüneceği hakkında hiçbir fikrim yok, ancak altı buçuk yıldır burada olan birisi olarak şunu söyleyebilirim ki buraya geldiğim ilk günden itibaren Liverpool'un sahiplerinden gerçekten memnun kaldım.

“Ben, her zaman çok mutlu oldum. Burada bulunan herkes de mutlu. Kulübümüzü yönetenler işlerini iyi yapıyorlar.

“Sonuçta, kulüp sahipleri kulübe liderlik etmek ve fayda sağlamak istediklerinde finansal kaynak oluşturmak için oradalar.

"Paranın nereden geldiğini düşünmüyoruz bile, ama şimdi açıkçası paranın nereden geldiğini düşünmeye başlamamız gerekiyor.

“Bence bu dürüst olmak için iyi bir fikir. Bunu biraz daha araştırmalı ve idrak etmek için kendimizi zorlamalıyız.”

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