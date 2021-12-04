Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Nat Phillips'i Robert Lewandowski'ye benzetti

Liverpool'un stoperi Nat Phillips, geçen sezon özellikle kulübün revire dönüştüğü dönemde ilk 11 oyuncusuna dönüşmesine rağmen eksiler dönünce bu sezon neredeyse hiç forma yüzü göremedi.

Jürgen Klopp ise Phillips'in bu kaderi hak etmediğini kabul ederken ocak ayı transfer döneminde kulüpten ayrılabileceğini açıkladı.

Alman menajer, 24 yaşındaki stoperin Robert Lewandowski kadar gelişebileceğine inandığını söyledi ve ona övgüler yağdırdı.

Ne söylendi?

Wolverhampton maçı öncesinde düzenlene basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Klopp, Phillips ile ilgili şunları söyledi:

"Nat Phillips'ten bahsetmek zorundayım. İnsanlar bana sık sık liderliğim altında en büyük gelişmeyi hangi oyuncunun yaptığını soruyor ve ben de Robert Lewandowski diyorum.

"Bu muhtemelen doğru ama Nat Phillips de ona çok uzakta değil.

"Phillips'i ilk gördüğüm zamanı hatırlıyorum. Maçtan sonra onunla konuştum ve birlikte çalıştığım en zeki oyunculardan biriydi. Ona, 'İşinin kolay olmadığını biliyorsun, değil mi?' dedim.

"O zamandan beri hemen hemen her alanda gelişti ve oynamıyor. Hayat bazen adil değil ve bu durumda onu suçlayamam.

"Onu sonsuza kadar tutamayız, bu açık. Geçen sezon ona ihtiyacımız vardı. Transfer döneminde ne olacağını göreceğiz. O harika bir adam.

"Gelişimi kesinlikle çılgın. Geçen yıl gördünüz.

"İnsanlar onu pozisyonundan dolayı seviyor ama ayaklarıyla inanılmaz. Geç başlayan bir oyuncu ama gelişimi inanılmaz."

Phillips'in Anfield'daki rakamları

Genç stoper, Liverpool akademisinden çıktı ve 2019-20 sezonunu, o dönem Bundesliga 2'de mücadele eden Stuttgart'ta kiralık olarak geçirdi.

Geçen sezon Liverpool'da çok fazla ilk 11'e girmesi beklenmiyordu ancak Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip ve diğerlerinin sakatlıkları onu önemli bir rol oynamaya zorladı.

Phillips geçen sezon Liverpool'da tüm turnuvalarda 20 maçta forma giydi. Yazın Ibrahima Konate'nin imzası, onun 2021-22 sezonunda sadece üç maça çıkmasına neden oldu..

24 yaşındaki oyuncu, Anfield'dan uzaklaşabilird ve birkaç Premier Lig kulübünün ona ilgisinin olduğu gelen bilgiler arasında.

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