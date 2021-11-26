Liverpool menajeri Jürgen Klopp: "Maalesef, Manchester United'a çok iyi bir hoca geliyor"

Ralf Rangnick'in, Manchester United'ın başına geçeceği haberleri üzerine Liverpool menajeri Jurgen Klopp, "Maalesef, United'a çok iyi bir hoca geliyor" açıklamasında bulundu.

Kırmızı Şeytanlar, Ole Gunnar Solskjaer'in takımdan ayrılmasının ardından United'ın başında geçici olarak deneyimli bir teknik direktör getirmek istiyor.

RB Leipzig Teknik Direktörü Rangnick, 2021-22 sezonununda Premier Lig'de Klopp ve Chelsea menajeri Tuchel ile rekabete girmeye hazırlanırken Jürgen Klopp, Alman hocanın United'da iyi işler çıkarabileceğini bekliyor.

Ne söylendi?

Liverpool'un cumartesi günü Southampton ile karşılaşacağı maç öncesinde Rangnick'in İngiltere'ye gelme ihtimali sorulan Klopp gazetecilere şunları söyledi:

"Maalesef, United'ın başına çok iyi bir menajer geliyor.

"Almanya'da Hoffenheim ve Leipzig ile birçok başarı kazandı ve yeni sistemler kurdu.

"Futbolda çok farklı işler yaptı, ama her zaman ilk önceliği hocalık oldu, çünkü onun en yetenekli olduğu konu menajerlik.

"United sahada organize olacak ve hepimiz bunu fark edeceğiz. Bu açıkçası diğer takımlar için iyi bir haber değil.

"Dünyadaki tüm koçların başarılı olabilmesi için zaman ihtiyacı vardır. Ralf'ın, takımı tanıması için zamana ihtiyacı olacak ve bu durum onun için biraz zorlayıcı olabilir.

"O, gerçekten iyi bir adam ve olağanüstü bir teknik direktör."

Klopp, konuşmasına şunları ekledi:

"Antrenörler arasında, özellikle Almanya'da büyük bir saygı görüyor. Ralf, nerede olursa olsun inanılmaz işler çıkarıyor.

"Stuttgart'ta çok genç bir adamken ikinci takıma koçluk yaparak başladı ve oradan devam etti. Daha sonra onları Bundesliga'ya çıkardı ve bu çılgıncaydı.

"İlk kez ben çok genç bir koçken ve o Hannover'deyken karşılaştık.

"O zamanlar, bizden bir hafta sonra rakibimizle oynuyorlardı. Ralf Rangnick, rakip takım konusunda beni arayıp her konuda bilgi alıyordu.

"Onlar, o sene çok başarılı oldular ama biz olmadık. Bu yüzden bana bir şeyler borçlu.

"Almanya'daki futbol dünyasında haklı olarak büyük bir saygı görmeye devam ediyor."

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Liverpool, ekim ayında Old Trafford'da United'ı 5-0 mağlup ettiğinde Solskjaer'in takımdan gönderilme ihtimali artmıştı.

Kırmızı Şeytanların, 21 Kasım'da hocasıyla ayrılmasında Liverpool mağlubiyetinin de etkisi vardı.

Rangnick, Premier Lig tablosunda sekizinci sırada yer alan ve lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde bulunan bir kadro devralacak.

United, pazar günü Stamford Bridge'te Chelsea'nın konuğu olacak.

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